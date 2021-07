Vernice per le 3 nuove maglie dell’U.S. Lecce (stagione 2021/22 – Serie B)

Presentate in grande stile, presso la cornice esclusiva dell’Acaya Golf Resort & SPA, le nuove maglie ufficiali della stagione 2021/22 (Serie B) dell’U.S. Lecce.

A fare gli onori di casa, sotto il profilo marketing/commerciale, Andrea Micati, responsabile dell’ufficio marketing salentino: “La maglia è il simbolo che racchiude tutto: passione, fede, lavoro di tutti. La maglia come veicolo per comunicare contenuti e idee. Una maglia nasce oggi in maniera diversa dal passato. Trovato il tema grafico, si procedeva con la realizzazione…Le maglie al momento non hanno ancora gli sponsor perché ci si sta lavorando e saranno presentati in un’altra conferenza”.

“Quest’anno – ha affermato lo stesso Micati – abbiamo individuato 3 icone: tradizione, territorio e fede calcistica. La prima maglia è di per sé un’icona della tradizione e presenta le classiche strisce giallorosse un po’ più strette rispetto a quelle dello scorso anno con predominanza del giallo sulle maniche. Il pantaloncino sarà blu o, in caso di particolari esigenze, alternato con quello rosso, mentre i calzettoni saranno ancora rossi. La seconda maglia che resta fondamentalmente bianca rappresenta invece il territorio attraverso uno dei monumenti per eccellenza di Lecce: il rosone della basilica di Santa Croce, che, dal centro, degrada sul fianco sinistro con inserti gialli e rossi ripresi su pantaloncini e calzettoni. La terza maglia celebra la fede dei tifosi attraverso la loro casa, ossia lo stadio rimasto vuoto nell’ultimo anno e mezzo e ritorna il blu cobalto. All’altezza del cuore, sul logo del club, campeggia un’immagine dei tifosi sulle tribune“.

Durante l’evento sono state illustrate anche le iniziative più importanti a supporto dei tifosi (in vista della prossima stagione).