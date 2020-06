Golf: finanziamento da 50 milioni di euro in arrivo sulla Ryder Cup 2022

(di Raffaele Dell’Aversana) – La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri hanno firmato congiuntamente il decreto ministeriale per il finanziamento di 50 milioni di euro della “Ryder Cup 2022″ (dal 30 settembre al 4 ottobre, in programma al Golf & Country club “Marco Simone” di Guidonia Montecelio). Il finanziamento coprirà le spese dei lavori per l’efficientamento e l’adeguamento delle infrastrutture esistenti, l’accessibilità ai luoghi sportivi e la valorizzazione territoriale delle aree interessate.

Il golf è la disciplina individuale più praticata al mondo con 65 milioni di giocatori. Con una partecipazione di 50mila spettatori al giorno provenienti da oltre 70 nazioni, la Ryder Cup si traduce anche in una notevole produttività turistica. Si stima per il 2020 a Haven (Stati Uniti) un impatto economico vicino a 192 milioni di euro (nel 2022 a Roma sono previsti ben 220 milioni di euro).