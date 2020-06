UFC: Conor McGregor si ritira per la terza volta! Scelta collegata alla crisi da Coronavirus

Il 31enne campione irlandese ha annunciato il ritiro per la 3a volta nella sua carriera. Conor McGregor era tornato a combattere a gennaio (nell’UFC246 di Las Vegas) contro Donald Cerrone (entrambi testimonial del brand “Monster Energy”), con un KO in appena 40 secondi. Secondo il quotidiano britannico “Sun” questa volta potrebbe essere quella definitiva, anche perché il suo futuro è incerto a causa della crisi da Coronavirus.

Tra le ipotesi collegate al ritiro vi è il timore di non ottenere i compensi di un tempo, perché, per il futuro, i match verranno disputati a porte chiuse. Senza le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti McGregor infatti potrebbe non aver più alcun interesse a combattere.

L’UFC 246 ha attirato un pubblico di oltre 19mila spettatori nell’arena T-Mobile e milioni di persone lo hanno guardato tramite pay-per-view in tutto il mondo. La posta in gioco era alta per McGregor, ex campione della two-division, che stava cercando di ricominciare da capo in UFC dopo la sua leggera sconfitta per il titolo contro Khabib Nurmagomedov nell’ottobre 2018.