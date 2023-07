Gli introiti e i dati del mondo delle scommesse legate al calcio

Il calcio è da ormai decenni uno degli sport più coinvolgenti del mondo. Complice una diffusione in tutto il mondo e la generale semplicità del ricreare le condizioni per una partita di calcio tra amici, questo sport ha assunto con il tempo dimensioni di qualsiasi tipo: dalla lega dilettanti dove ci si sfida tra colleghi e amici, alle divisioni più illustri, come Champions League e Mondiali di calcio, in cui solo gli atleti migliori partecipano.

Insieme all’incredibile successo, ovviamente, nel secolo scorso sono state introdotte anche le scommesse sportive sui risultati delle partite. Inizialmente, appunto, semplici e basate soltanto sul punteggio finale delle due squadre, nel giro di alcuni decenni le opzioni su cui scommettere sono aumentate a dismisura: punteggio alla fine del primo tempo, reti segnati al di sotto o al di sopra di un determinato numero, così come moltissimi altri parametri.

L’era del Totocalcio

Prima di parlare degli introiti nel 2023, ricordiamo brevemente che in Italia le scommesse calcistiche hanno preso il via definitivo con il famoso Totocalcio, diventato un’icona per gli appassionati di calcio che provavano a vincere soldi puntando sui risultati delle loro squadre preferite. Se nel giro di pochi anni si è notato un interesse nazionale (e internazionale) elevatissimo, era del tutto naturale che con l’avanzamento tecnologico e l’introduzione di piattaforme per scommesse online, questo successo si trasmettesse direttamente alle puntate virtuali. La concorrenza è così alta che alcuni servizi di recensione confrontano i migliori siti di scommesse con Maestro, Visa e altre carte, valutando pro e contro al fine di indirizzare meglio gli appassionati.

Ogni settimana, dunque, milioni di persone si divertono a puntare su partite di calcio, sperando di indovinare i risultati di tantissimi eventi all’interno di un singolo match. L’industria delle scommesse sportive ha subito negli ultimi anni notevoli cambiamenti, così che grazie alla tecnologia è possibile persino piazzare delle puntate “real time”, con bonus e offerte a tempo da cogliere al volo, anche durante lo svolgimento della partita! Nel 2023, queste esperienze compongono la maggioranza del settore, offrendo opportunità di vincita ampliate e un’esperienza coinvolgente per gli appassionati di calcio.

Volendo trovare il minimo comune denominatore della recente impennata di interesse per le scommesse calcistiche, dovremmo sicuramente puntare il dito verso l’ampia e sempre maggiore disponibilità di opzioni di scommessa e la facilità con cui è possibile crearle.

Le piattaforme di scommesse online offrono una vasta gamma di mercati su cui puntare, che vanno dal risultato finale alla performance di giocatori specifici, passando per il numero di angoli o cartellini mostrati durante il match. Questa varietà permette ai giocatori di personalizzare le scommesse in base alle proprie conoscenze e preferenze, creando quindi molta più “strategia”.

Tutti i numeri delle scommesse calcistiche

Dal punto di vista finanziario, l’industria delle scommesse sul calcio genera profitti considerevoli. Secondo le ultime stime, il volume delle scommesse sportive a livello globale supera i 1,5 trilioni (un trilione equivale a un miliardo di miliardi) di dollari all’anno, dove il calcio rappresenta una parte significativa di questa cifra. Nel 2022, il solo settore delle scommesse sul calcio ha registrato introiti di oltre 500 miliardi di dollari, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Questo trend sembra continuare anche nel 2023, con un aumento stimato degli introiti pari al 15%.

Se però i numeri finanziari salgono, lo stesso fa la quantità di nuovi giocatori nel panorama. Nel corso degli anni, sempre più persone si sono avvicinate a questa forma di intrattenimento, grazie anche all’accessibilità offerta dalle piattaforme di scommesse online e alle campagne di marketing. Nel 2022, si stima che oltre 150 milioni di persone abbiano scommesso sul calcio almeno una volta durante l’anno, rappresentando un incremento del 12% rispetto al 2021. Tuttavia, è importante notare che questi dati non distinguono tra scommettitori occasionali e regolari. Nonostante questo, la tendenza generale indica un aumento costante del numero di persone coinvolte nelle scommesse sul calcio.

Nel 2023, i numeri sembrano al momento confermare questa tendenza in crescita. Sono sempre di più gli appassionati di calcio che sfruttano le piattaforme di scommesse online per aggiungere un elemento di suspense e coinvolgimento alle partite che seguono. La facilità d’uso di app e siti web di scommesse, unita alla disponibilità di statistiche e informazioni in tempo reale, permette ai giocatori di prendere decisioni più informate e di trarre vantaggio dalla propria conoscenza dello sport.

Se il digitale cambia completamente l’approccio

L’introduzione di elementi digitali ha portato ad un’enorme disponibilità di statistiche e informazioni in tempo reale. Analisi molto complesse e disponibili soltanto nel post-partita nell’era pre-internet, oggi sono disponibili tramite tool professionali per la match analysis, ma anche direttamente sulle stesse piattaforme di scommesse online: la forma generale delle squadre, le prestazioni dei giocatori, le statistiche head-to-head e molto altro ancora. I giocatori possono utilizzare queste informazioni per prendere decisioni più informate e aumentare le probabilità di successo. Inoltre, molte piattaforme offrono anche strumenti di previsione che utilizzano l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per generare pronostici accurati basati sui dati disponibili. Questo permette ai giocatori di avere una visione più chiara delle probabilità di un evento e di adottare strategie di scommessa più sofisticate.

Questo vantaggio, unito all’adrenalina delle scommesse in tempo reale, significa un immenso maggiore coinvolgimento e suspense, consentendo ai giocatori di seguire l’azione sul campo e prendere decisioni immediate in base agli sviluppi della partita.

Chiaramente, la possibilità di poter seguire gli eventi e puntare direttamente con il proprio smartphone o tablet da qualsiasi luogo, è un ulteriore elemento di attrattiva.

Difficile prevedere come proseguirà l’industria, dal momento che molti punti fisici stanno chiudendo e alcuni luoghi di ritrovo, degli stessi brand che offrono scommesse online, stanno prosperando e dotandosi di bar, al fine di attrezzarsi per diventare maggiormente accoglienti per un pubblico ormai di qualsiasi tipo che si riuniscono per scambiarsi consigli e seguire gli eventi dal vivo. La crescita, al momento, sembra certamente inarrestabile.