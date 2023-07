L’Arminia Bielefeld svela le nuove divise di gioco per la stagione 2023/24

L’Arminia Bielefeld, storico club del calcio tedesco (nella scorsa stagione si è posizionato al 16° posto della Bundesliga2), ha presentato i nuovi kit gara che i “die Arminen” indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica.

La nuova ‘Home’, a girocollo, presenta tutti i tradizionali colori dell’Arminia Bielefeld. Il corpo centrale è blu, in nero e bianco su spalle e maniche. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo della squadra insieme al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna.

Nel retrocollo esterno è ricamato in bianco 1905, anno di fondazione del club che deve il suo nome al leggendario Arminio, eroe germanico della “Battaglia della Foresta di Teutoburgo”, che fermò l’avanzata dei Romani in Germania. Sul petto, in stampa siliconata, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’Arminia Bielefeld e in mezzo, giusto sotto il colletto, un dettaglio che caratterizza queste nuove maglie: la grafica ‘chevron’ in stampa sublimatica. I pantaloncini sono neri, i calzettoni blu con bordo superiore nero hanno il disegno ‘chevron’ sul polpaccio.

La maglia ‘Away’ è nera con spalle e metà delle maniche in bianco e riprende lo stesso design della Home con la grafica ‘chevron’ sotto al girocollo tra i loghi Macron Hero e stemma del club tedesco. Diverso è il tessuto utilizzato nel corpo centrale della maglia: Eco Jaquard con effetto quadrettato. I pantaloncini e i calzettoni sono neri, quest’ultimi con sottile linea bianca sul bordo superiore.

Rosso per il corpo centrale, bianco per spalle, questi i colori utilizzati per la versione ‘Third’ che ricalca in tutto e per tutto il design di Home e Away. Anche in questo caso il tessuto utilizzato è Eco Jaquard, ma con un particolare effetto rigato. I pantaloncini sono rossi con coulisse bianche, i calzettoni rossi hanno una sottile riga bianca sul bordo superiore e il disegno ‘chevron’ in bianco sul polpaccio.