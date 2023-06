Ciclismo: al via il Giro d’Italia donne 2023

Si è tenuta presso la Sala Fellini di parco Acquasanta in Piazza Martiri Perugini, la conferenza stampa del Giro Donne 2023. La corsa a tappe italiana, organizzata da Starlight vedrà impegnate oltre 160 atlete dal 30 giugno al 9 luglio.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti il direttore Generale del Giro Roberto Ruini, il consigliere federale con delega al ciclismo femminile Serena Danesi e i rappresentanti del comune di Chianciano Terme e della Regione Toscana che ospitano la grande partenza del Giro quali il sindaco di Chianciano Andrea Marchetti e il vicepresidente del consiglio regionale toscano Stefano Scaramelli.

Roberto Ruini– direttore generale del Giro Donne: «Il Giro d’Italia Donne insieme al Tour de France è la gara femminile più importante al mondo, è un onore rappresentarla e organizzarla. Domani parte un’edizione di qualità che ha una grande presenza sul territorio, tutte le tappe sono possibili solo grazie alla stretta collaborazione con i comuni che ogni giorno ci ospitano per la partenza e l’arrivo. Ringrazio Chianciano Terme e la Toscana per questa grande partenza e tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto. Ringrazio in particolare la federazione ciclistica italiana che ha assunto e rispettato l’impegno con la copertura televisiva garantendo la visibilità del Giro Donne in Italia e nel mondo. Penso che in eventi di questi tipi una sola organizzazione non sia abbastanza, è necessario collaborare insieme. Grazie anche ai numerosi volontari, se il Giro Donne esiste è anche grazie a loro, in questo momento oltre 620 persone sono impegnate per il Giro, è un’organizzazione complessa che richiede impegno e passione. »

Andrea Marchetti- sindaco di Chianciano Terme (SI): «Grazie all’organizzazione del Giro Donne che ci ha dato questa grande opportunità, per il nostro comune è un momento storico. Grazie a Stefano Scaramelli che è un rappresentante del nostro territorio e ci ha dato un supporto incredibile. Quando l’assessore Nardi mi ha detto della possibilità di ospitare la partenza del Giro Donne mi sembrava qualcosa di impossibile e invece grazie all’impegno di tutti ci siamo riusciti. È un onore essere alla ribalta nazionale e internazionale, spero che gli atleti e gli addetti ai lavori si trovino bene e di avere altre occasioni per ospitare eventi sportivi di questo tipo»

Stefano Scaramelli- vicepresidente del consiglio regionale toscano: «E’ una grande soddisfazione per la regione Toscana ospitare la grande partenza del Giro Donne, il ciclismo è sport e vita. Per noi è un’occasione fondamentale per promuovere lo sport ma anche la bellezza del nostro territorio, grazie a questa corsa ci sarà una grande valorizzazione di Chianciano Terme che una perla per il turismo ed ospita anche diversi percorsi in bici. Dopodomani ci sarà una frazione molto importante anche perché si arriva a Marradi che è stato colpito dall’alluvione, ma è stato comunque in grado di ospitare questa importante corsa a tappe. Ringrazio tutti i comuni toscani per la collaborazione e da ex ciclista non posso altro che dire che è per me una grandissima soddisfazione aver promosso questo evento che tocca direttamente una mia passione.»

Serena Danesi- consigliere federale nazionale FCI con delega al ciclismo femminile: « Il movimento ciclistico femminile cresce ogni anno e sono felice di vedere la qualità ed il livello raggiunti. Non siamo ancora al livello del movimento maschile, ma il cammino intrapreso è sicuramente quello giusto.In coerenza il Giro Donne si conferma un’eccellenza di questo settore e Roberto Ruini ha dimostrato di essere un innovatore in grado di coglierne il cambiamento, riportando la gara nel World Tour con standard organizzativi elevati. Personalmente mi auguro di vedere le nostre ragazzi lottare per le tappe e classifica generale. Non sarà facile, perchè da Chianciano e per 10 giorni, vedremo le più forti atlete sfidarsi su ogni traguardo. Non vedo l’ora di assistere a questa incredibile sfida, a difesa della quale, mi sono anche spesa personalmente.»