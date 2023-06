Il Manchester City vince la sua prima Champions League

(di Marcel Andrè Vulpis) – A distanza di due anni dalla prima finale della sua storia (2021), il Manchester City conquista l’ambito titolo della UEFA Champions League ai danni dell’Inter con un gol del centrocampista spagnolo Rodri al 63°. Questa prima assoluta porta la firma del tecnico iberico Pep Guardiola (nella foto in primo piano), che, fino a stasera, aveva vinto ben 35 trofei in 15 anni di carriera. Il terzo allenatore più vincente della storia, dietro solo ad Alex Ferguson (49) e Mircea Lucescu (37).

Il tecnico spagnolo è alla guida del ManCity dal 2016. Con i “Cityzens” ha vinto 5 English Premier League (l’ultima, per il terzo anno di fila, proprio in questa stagione), 2 FA Cup, 4 League Cup, 2 Community Shields e appunto, da stasera, anche 1 UEFA Champions League. In totale 14 dei 36 titoli conquistati fino ad oggi.

Il City ha vinto, ma dopo il gol di Rodri i nerazzurri si sono finalmente sbloccati e hanno avuto almeno due occasioni nitide, di cui l’ultima a firma di Lukaku, che, davanti alla porta, non è riuscito a spingere il pallone fin dentro la rete. Gli ultimi 30 minuti del match sono stati quasi tutti nel segno della squadra di Simone Inzaghi, ma questo non è stato sufficiente a pareggiare.

Per molti addetti ai lavori la vittoria del Manchester City non stupisce perché il club britannico si presenta, attualmente, come la società di calcio con il miglior dato di valorizzazione della produzione (731 milioni contro i 308 dell’Inter: quest’ultima in 14ima posizione nel report Deloitte Football Money League 2023). Il top club britannico è arrivato alla conquista del massimo trofeo Uefa per club a distanza di 15 anni dall’ingresso del fondo nazionale “Abu Dhabi United Group” (ADUG). La società è stata acquistata nel settembre del 2008 e il primo titolo nazionale è arrivato solo 4 anni dopo (nel 2012). Da lì altri 6 titoli EPL (in totale 7 nell’arco degli ultimi 12 anni). Attualmente il City è parte del conglomerato calcistico “City Football Group” di cui fanno parte altri team stranieri tra cui l’U.S. Città di Palermo (da quest’anno in Serie B).