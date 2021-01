Giovanni Zurleni nuovo Managing Director di Eleven Sports e CRO di Aser Ventures in Italia

Eleven Sports ha nominato Giovanni Zurleni (nella foto in primo piano) nuovo Managing Director di Eleven Sports in Italia. Zurleni sarà responsabile dello sviluppo del business e delle operations della struttura nel nostro paese. Il manager milanese vanta un’esperienza di oltre 20 anni nel settore dello sport e dei media sportivi.

Vice Presidente per l’area Commercial & Partnerships in DAZN dal 2018 al 2019, ne ha guidato lo sviluppo strategico e di business, coordinando gli accordi di distribuzione globale e locale con i principali partner nei settori chiave del mercato, e gestendo le relazioni con i Rights Holder sia nazionali che internazionali.

In precedenza, Zurleni è stato Direttore Commerciale e di Marketing della Lega Calcio Serie B, dove ha lavorato per massimizzare – attraverso un’innovativa piattaforma centralizzata per il marketing, i media e lo sviluppo digitale – i profitti e le opportunità aziendali sia della Lega che dei suoi club.

Per più di dieci anni, inoltre, Giovanni Zurleni ha ricoperto ruoli con responsabilità crescente nell’Inter, uno dei Club più titolati e conosciuti nel mondo, dove per cinque anni si è occupato di sviluppare a livello internazionale il business e il brand della squadra.

Zurleni assume il ruolo di Managing Director di Eleven Sports Italia subentrando a Mattia Baldassarre, che continuerà a far parte del gruppo sostenendone la crescita internazionale e che guiderà Epico, società del portafoglio Aser Ventures, in qualità di CEO e co-fondatore.

Oltre al suo ruolo in Eleven Sports, Zurleni sarà Chief Revenue Officer per l’Italia della società madre, ASER Ventures, con la responsabilità di guidarne le partnership e l’innovazione, nonché di individuare nuove opportunità commerciali e sviluppare accordi strategici.

L’amministratore delegato di Eleven Sports, Luis Vicente, ha commentato: “Giovanni porta con sé un vasto bagaglio di esperienze e le competenze necessarie per guidare ELEVEN SPORTS all’insegna dell’innovazione, della crescita e della sostenibilità, expertise maturate grazie ai due decenni di attività nel settore sportivo. Siamo certi che sarà in grado di trovare soluzioni innovative per coinvolgere e far crescere il pubblico sportivo: rappresenterà un’implementazione importante per il nostro team. Nel dare il benvenuto a Giovanni, vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare Mattia per tutto il lavoro che ha svolto come nostro Managing Director per l’Italia e augurargli il meglio per il suo nuovo incarico in Eleven Sports ed Epico”.

Giovanni Zurleni, nuovo Managing Director di Eleven Sports Italia, ha aggiunto: “Sono entusiasta di lavorare con Andrea Radrizzani, fondatore di Eleven Sports, Luis e il resto del team per coinvolgere nel miglior modo possibile gli abbonati di Eleven Sports in Italia. Il mercato italiano offre grandi opportunità di sviluppo nei confronti dei tifosi non ancora raggiunti e non vedo l’ora di lavorare al raggiungimento di questa missione, insieme al mio eccezionale team e ai nostri partner”.