Mazzi (Tre Emme Sport): la tecnologia centrale nella fan engagement, ma può essere solo un rafforzativo dell’elemento passione sportiva

(di Marco Mazzi)* – La rivoluzione digitale, che ha investito più aspetti della vita comune e del mercato, ci sta insegnando, che che oggi non può esistere business, di qualunque tipo, senza il giusto supporto della tecnologia. E questo è ancora più vero nel settore degli eventi sportivi.

La sports industry, e in particolare il calcio, guarda con interesse alla blockchain (tecnologia che sfrutta una struttura dati condivisa e immutabile), che, in un futuro non molto lontano, potrebbe diventare protagonista nella cosiddetta fan engagement (coinvolgimento dei tifosi), e nella ricerca di nuove soluzioni finanziarie per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

Sfruttando proprio la tecnologia blockchain i club potrebbero entrare in contatto diretto con i propri tifosi e stakeholder (soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività di un’azienda), senza bisogno di coinvolgere intermediari (con evidenti benefici in termini di riduzione dei costi). In questo modo nascerebbe un nuovo rapporto di fiducia tra società sportive ed investitori (basato sulla trasparenza e la sicurezza dei propri dati).

Con monete digitali personalizzate (i “fan token”) le squadre possono fidelizzare il tifoso coinvolgendolo come un vero e proprio “piccolo investitore”, che può puntare su un giocatore particolarmente promettente, o possedere una quota della squadra in modo sicuro e trasparente, con in più il vantaggio della condivisione (come nel caso dei sondaggi e dell’interazione attraverso chat innovative).

Oltreoceano, tra le modalità più interessanti adottate dalle squadre per raccogliere i capitali necessari a completare progetti infrastrutturali (come gli stadi), specialmente nella Lega NFL (football americano), emergono le Personal Seat Licenses (PSL).

Una Personal Seat License (PSL) è un diritto di opzione concesso dal club ai tifosi per l’acquisto di biglietti per un determinato posto nello stadio e per un certo numero di eventi o di stagioni. A differenza degli abbonamenti stagionali, che sono comunemente acquistati dai tifosi delle squadre di calcio europee, le PSL possono essere rivendute e, attraverso la modalità token che sfrutta la tecnologia blockchain, sviluppare un mercato secondario per la negoziazione di tali diritti di opzione. Da questo punto di vista può rappresentare uno strumento innovativo per la raccolta di nuovi capitali e la creazione di moneta, ed è una soluzione che potrebbe avere un forte impatto anche nel settore sportivo.

I vantaggi derivanti da un marketing creativo che faccia ricorso a questi strumenti digitali sarebbero molteplici, poiché i token sono un asset liquido, spendibile, che può essere sempre utilizzato, senza alcun rischio di deprezzamento, scambiato o venduto sulla base di un valore maggiore di quello originario. Inoltre, i mercati secondari già esistenti dovranno evolversi o saranno superati da altri mercati nuovi e più efficienti; la liquidità dei club aumenterebbe consentendo il trasferimento diretto di TPSL (Token Personal Seat Licenses) con opzioni di pagamento come ad esempio le criptomonete.

Le restrizioni alla circolazione, oggi difficili da applicare per i club, potrebbero essere inserite nei token e applicate automaticamente (tramite Smart Contracts). Infine, criteri oggettivi quali un limite massimo sul prezzo di rivendita della TPSL o sul biglietto dell’evento (per combattere il cosiddetto “bagarinaggio”) potrebbero essere facilmente applicati monitorando la transazione su blockchain.

Attenzione però, la tecnologia può essere solo un rafforzativo dell’elemento passione sportiva, che si nutrirà sempre del contatto reale, dell’unicità dell’evento sportivo, grazie agli attori principali quali i players e tutti gli stakeholders, che, dal vivo, insieme alla mescolanza con i tifosi, creano un atmosfera inimitabile ed insostituibile.