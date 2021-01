Un mese al via di Cortina 2021. Per tornare a guardare al domani con fiducia.  

(di Claudia Giordani) – A porte chiuse ma confermati. I Campionati Mondiali di sci alpino, in programma a Cortina d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio prossimi, sono il 1° grande evento sportivo internazionale dell’anno nel pieno di una pandemia. Storia, piste e impianti completamente nuovi, infrastrutture moderne per un’edizione che rinnova la tradizione e l’eccellenza di una delle più prestigiose località della neve nel mondo. Fra 30 giorni la Regina delle Dolomiti ospiterà i campioni dello sci mondiale grazie al grande lavoro del comitato organizzatore costretto ad un super impegno per fronteggiare la difficile situazione sanitaria.

«Vogliamo comunicare al mondo che a Cortina siamo pronti per vincere la sfida di organizzare un grande evento sportivo internazionale nel pieno di una pandemia – ha dichiarato Alessandro Benetton, Presidente di Fondazione Cortina 2021 – Come le Olimpiadi di Cortina nel 1956 furono la vetrina di un’Italia che aveva messo il turbo del miracolo economico dopo la seconda guerra mondiale, così i prossimi Mondiali di Cortina 2021 sono l’icona di un Paese che contrasta la pandemia e si rialza, per tornare a guardare al domani con la fiducia e l’orgoglio di essere italiani.”

Con massima decisione il programma, all’insegna di sicurezza e legalità, rimane in linea con i tempi prefissati, autorizzato a porte chiuse e declinato nel miglior format mediatico e televisivo. In pista anche RaiDue che co-produrrà e trasmetterà, durante il periodo di gare, un programma televisivo del genere “talent”. 9 puntate di 30’ circa con protagonisti alcuni Sci Club e alcuni giovani sciatori, con un focus particolare, oltre la montagna e il mondo dello neve, sulle motivazioni necessarie per diventare i campioni del futuro dello sci italiano.

Nel frattempo, rimanendo incerta e molto delicata la situazione legata alla riapertura degli impianti di risalita prevista per ora per il 18 di gennaio, da cui dipende in gran parte la sussistenza del sistema montagna, che vede tra gli altri dati quello riferito dall’ Associazione Italiana Confindustria Alberghirelativo al valore stimato del cluster della ricettività alberghiera pari a circa 3,7 miliardi costituiti per il 55% in Trentino Alto Adige, Veneto, Valle d’Aosta e Piemonte, gli sport invernali continuano a alimentare e tener vivo il settore con tenace entusiasmo. Per lo sci di fondo è giunta l’ora del gran finale del Tour de Ski 2021 in Val di Fiemme, dove verrà assegnata la vittoria con la mitica Final Climb domenica 10 gennaio. Tantissima neve e piste super preparate a lago di Tesero e sulla salita del Cermis. Edizione diversa da quelle del passato, doverosamente a porte chiuse, senza intrattenimenti, eventi collaterali e il pubblico festante a bordo pista con la massima attenzione alla sicurezza di atleti, team e staff. Spettacolo assicurato comunque in Tv, ancor più dopo la gara odierna che ha visto l’azzurro Francesco De Fabiani competere alla pari con il favoritissimo russo Alexander Bolshunov, cui ha dovuto cedere solo nella volata finale. Da seguire e applaudire anche Francesco Pellegrino dominatore finora della stagione delle gare sprint.