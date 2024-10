Giochi del Mediterraneo 2026: altri 25 milioni di euro destinati all’evento

“Nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri, il Governo ha deciso di stanziare 25 milioni di euro per l’organizzazione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto nel 2026, dal 21 agosto al 3 settembre. La scelta di destinare importanti risorse finanziarie per contribuire in modo significativo all’organizzazione e allo svolgimento della manifestazione vuole sottolineare ancora una volta l’attenzione del Governo per un grande avvenimento sportivo dagli evidenti e straordinari significati geopolitici, che con l’Olimpiade e la Paralimpiade di Milano Cortina 2026 catalizzerà ancora una volta l’attenzione del mondo sull’Italia, generando valore sportivo, sociale ed economico. Gli altri 20 milioni di euro che completeranno il quadro economico delle entrate previste nel budget che dovrà portare il bilancio finale in pareggio, saranno garantiti dalla gestione commerciale del Comitato Organizzatore e da contributi che auspichiamo possano arrivare anche da altre istituzioni. I 25 milioni stanziati per l’organizzazione si aggiungono ai 275 milioni di euro già destinati alla realizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive che ospiteranno le competizioni. Il prezioso lavoro della squadra guidata dal Presidente Ferrarese, anche nella sua qualità di commissario per la realizzazione delle opere sportive che sono state tutte progettate e le più importanti messe a gara, rappresenta un primo livello di garanzia del positivo epilogo dell’appuntamento mediterraneo. Come avevo già preannunciato nei mesi scorsi e ribadito pochi giorni fa, il Governo dimostra anche in questa occasione di saper rispettare gli impegni assunti, per consentire al Comitato Organizzatore, diretto da Carlo Molfetta, di operare al meglio per un’edizione dei Giochi che lascerà un segno positivo nella città e nell’intera Puglia, con l’auspicio che possa essere celebrata con un Mediterraneo finalmente pacificato” dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. (fonte: MinSport e Giovani)