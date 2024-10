Nuovo sleeve sponsor per la prima squadra della Juventus. E’ il brand finanziario Azimut

Nuova partnership che lega la Juventus FC ad Azimut (nella foto in primo piano), gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese presente in 18 Paesi nel mondo.

Ed è una partnership che prenderà fisicamente il via pochi giorni dopo: dalla sfida di campionato con la Lazio, sabato 19 ottobre, Azimut scenderà in campo in qualità di Principal Partner comparendo sulla manica sinistra della maglia ufficiale della Juventus indossata durante le partite di Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup e sui led a bordo campo nelle partite casalinghe di campionato e di Coppia Italia.

Oltre al brand principale, sarà coinvolta anche Beewise, app di investimento del Gruppo pensata per i giovani, ma rivolta anche a un pubblico più ampio, che permette di investire gradualmente a partire da 10 euro e punta a educare sui temi della gestione del risparmio e degli investimenti responsabili.

«Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership, con un’azienda leader in Italia e che, come Juventus, ha una forte presenza a livello internazionale – ha dichiarato Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations di Juventus – La spinta costante verso l’innovazione e l’attenzione alle nuove generazioni sono da sempre valori che muovono ogni azione del nostro club e poter ora contare su un Partner come Azimut che non solo li condivide, ma che li traduce in realtà grazie ai servizi forniti, rappresenta un decisivo e concreto passo in avanti verso la direzione che intendiamo perseguire».