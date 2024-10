Accordo strategico tra Lega Ciclismo Professionistico (LCP) e UNPLI

“La sostenibilità dei nostri territori passa anzitutto dalla capacità di fare squadra e di fare comunità, due competenze che fin da subito hanno accomunato la Lega del Ciclismo Professionistico e l’UNPLI nell’obiettivo di sottoscrivere un Protocollo d’intesa – afferma Roberto Pella, Presidente LCP – Ci impegneremo affinché possa svilupparsi un’intesa fattiva sui temi della sicurezza, della collaborazione per la valorizzazione delle economie e delle tradizioni locali e dell’intergenerazionalità.”

”Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con la Lega del Ciclismo Professionistico, un’alleanza che ci permetterà di unire forze e competenze per valorizzare il nostro prezioso patrimonio territoriale e culturale – dichiara Antonino La Spina, Presidente UNPLI – Le Pro Loco italiane sono da sempre al fianco delle comunità locali, e questa partnership ci consentirà di rafforzare il nostro impegno, promuovendo non solo il turismo, ma anche i valori dello sport e del rispetto per l’ambiente”.

Con questa importante iniziativa, la Lega del Ciclismo Professionistico e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia confermano il loro impegno per una crescita sostenibile e integrata dei territori, che guarda con fiducia al futuro del ciclismo come veicolo di promozione culturale, sportiva e turistica. (fonte: LCP)