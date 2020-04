Ghirardi (Leonessa) dona 11 caschi respiratori all’ospedale di Chiari per l’emergenza Covid-19

Tommaso Ghirardi, ex presidente del Parma calcio. scende nuovamente in campo, non sul rettangolo di gioco questa volta, ma a livello medico-sanitario. L’obiettivo è aiutare il territorio di Brescia nella lotta contro l’epidemia da Coronavirus.

Nei giorni precedenti “Il Giornale di Brescia”, assieme alla “Fondazione Comunità Bresciana”, aveva lanciato un appello per chiedere sostegno alla rete imprenditoriale locale. “La Leonessa”, gruppo con sede a Carpenedolo (lavora nei settori del packaging per food e beverage, oltre che nel comparto dell’energia rinnovabile), di cui Ghirardi è vice-presidente, ha risposto immediatamente alla campagna “raccolta fondi” lanciata sulle pagine del GdB (ribattezzata “aiutiAMOBrescia”).

Nello specifico, Tommaso Ghirardi (nella foto in primo piano), dopo essersi messo al lavoro per trovare sul mercato una commessa di valvole per la terapia intensiva dell’ospedale di “Chiari” (ASST Franciacorta), ha fatto un ulteriore passo, attraverso “La Leonessa” (fa parte di Fad Assali S.p.A.) donando all’istituto ben 11 caschi respiratori.

Sempre il 44enne imprenditore bresciano è impegnato, da alcuni anni, nello sport a supporto di atleti portatori di disabilità. Nello specifico è vicino al progetto “Active Sport” ed è partner della squadra di hand-bike – denominato “Active Sport Handbike La Leonessa”.