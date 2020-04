SERIE A: CONVOCATA ASSEMBLEA TRA LEGA E CLUB PER AFFRONTARE IL PROBLEMA STIPENDI

(di Sejon Veshaj) – I patron dei club di A insieme al Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino (nella foto in primo piano), hanno convocato nel pomeriggio una video-assemblea straordinaria per far fronte al problema stipendi dei propri tesserati. L’idea è quella di ridurre del 10% gli emolumenti di marzo e aprile, con i club pronti a far fronte comune qualora i calciatori, supportati dall’AIC (Associazione Italiana Calciatori) dovessero opporsi.

Lo stipendio di marzo dovrebbe essere versato entro i primi dieci di aprile e lo stesso vale per la mensilità di aprile su maggio. Alcuni club si trovano in difficoltà per l’attuale situazione economica, con gli introiti del marketing e del botteghino completamente assenti. Eventuali ritardi nei pagamenti degli stipendi potrebbero comportare strascichi giuridici, con alcuni calciatori pronti a ricorrere alla messa in mora della società e alla richiesta dello svincolo gratuito.

Le iniziali trattative tra i club e Damiano Tommasi (presidente AIC) si sono arenate dopo la richiesta delle società di tagliare dalle due alle quattro mensilità, con i calciatori disposti a decurtarsi solo un mese di stipendio.

Oggi dunque, il presidente Dal Pino insieme agli altri dirigenti, sono pronti a sedersi di nuovo a tavolino con l’AIC proponendo misure meno drastiche. Nel dettaglio verrà discussa la riduzione di parte di marzo e aprile (pagando comunque gli atleti fino all’ultima giornata di campionato disputata l’8 di marzo e gli allenamenti successivi), con la speranza del ritorno in campo a maggio per i primi allenamenti. Senza ripresa, verrà chiesta un’estensione della riduzione anche agli altri mesi di inattività dei giocatori.

I vari club cercheranno inoltre di far leva sulle decisioni prese nel resto d’Europa dalle varie Leghe, confidando nel buonsenso dei giocatori, senza dover ricorrere a misure più forti (come ad esempio in Premier League con la imposta riduzione del 30% su tutti gli stipendi).