Friedkin pronto all’aumento di capitale per garantire la continuità aziendale dell’AS Roma

Dan Friedkin, neo presidente AS Roma, ha confermato che completerà, entro dicembre 2020, l’aumento di capitale (da 150 milioni di euro) sottoscritto il 28 ottobre 2019 da James Pallotta. Non si esclude tra l’altro, qualora ce ne fosse bisogno, che la nuova proprietà possa “considerare un’eventuale integrazione dell’ammontare complessivo dello stesso”, come si legge nei documenti pubblicati dalla realtà giallorossa. Da settembre il magnate californiano ha già speso 77,6 milioni di euro per sostenere l’attività della società di Trigoria.