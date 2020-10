ConTe.it official partner della FIGC per i prossimi 3 anni

Il marchio italiano del Gruppo Admiral sarà per i prossimi tre anni il brand assicurativo auto e moto partner della FIGC.

ConTe.it, brand assicurativo del Gruppo Admiral, entra nella famiglia delle Nazionali di calcio della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio – come “Official Partner”. ConTe.it sarà per tre anni a fianco delle Nazionali Italiane di calcio maschili e femminili, diventando ufficialmente il brand assicurativo auto e moto partner della FIGC.

ConTe.it continua così la propria avventura sui campi di calcio accompagnando gli azzurri, le azzurre e tutti i tifosi italiani nei prossimi eventi internazionali e nelle competizioni che li vedranno protagonisti durante i Campionati Europei maschili e femminili, fino ai prossimi Mondiali del 2022.

L’accordo di sponsorizzazione, oltre a prevedere il diritto di esercitare i diritti promo pubblicitari, di usufruire degli spazi di visibilità e di utilizzare altri diritti accessori in esclusiva, vedrà ConTe.it impegnata in una serie di attività e promozioni pensate appositamente per i tifosi azzurri.Per l’occasione, la campagna tv di ConTe.it, in onda in queste settimane, si è tinta di azzurro con il nuovo payoff “ConTe è con te. E con la nostra Nazionale di Calcio”.

Con questa partnership, la società del Gruppo Admiral specializzata nella vendita di polizze auto e moto, prosegue il presidio del mondo del calcio, dove il brand era già sceso in campo anni fa come Title Sponsor della Serie B, per poi passare ai campi della Serie A, dove è tutt’ora presente, fino a diventare Official Partner della Nazionale. Un traguardo ambìto e prestigioso che testimonia l’evoluzione del brand, l’ambizione della società e la crescita del numero di clienti.

“Siamo orgogliosi della partnership con la FIGC, una realtà di fama internazionale emblema di valori sportivi e umani. Da sempre la Nazionale Italiana di calcio unisce tutte le famiglie nel tifo e nella passione per la maglia azzurra, un collante sociale che corre da Nord a Sud e conquista tutte le età. Una community trasversale come lo è ConTe.it, la cui mission è riassunta nel suo stesso nome, che esprime vicinanza e unione e nel suo payoff, Campioni dell’Assistenza e della Convenienza”. Ha dichiarato Antonio Bagetta, neo nominato Amministratore Delegato di ConTe.it

“Nel quadro del processo di sviluppo commerciale intrapreso dalla Federcalcio negli ultimi anni, siamo felici di condividere questo nuovo percorso assieme ad un brand dinamico e di alto profilo quale ConTe.it” – evidenzia Marco Brunelli, Segretario generale FIGC. “Il biennio prossimo ci pone dinanzi sfide certamente entusiasmanti, impegnative, che richiederanno il massimo della determinazione; siamo pronti ad affrontarle con spirito di gruppo, passione e coraggio, elementi peculiari del nostro modo di interpretare il calcio”