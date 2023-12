FIPE lancia, per le finali dei Campionati Italiani Assoluti (2023), il canale Whatsapp

La Federazione Italia Pesistica (FIPE) in occasione delle Finali dei Campionati Italiani Assoluti (in programma sabato e domenica) ha lanciato il suo canale ufficiale “Whatsapp” (con iscrizione totalmente gratuita). All’interno verranno pubblicate news, comunicati, foto e video riguardanti la Pesistica Olimpica, i Servizi per società e tesserati, lo Sthenathlon, la Strength Academy, il Team Italia oltre a tutta la vita federale.

qui il link diretto per iscriversi gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VaGUQxX4inoyHBandH3Y