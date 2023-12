Rai, Pluralismo e Libertà interviene su Paolo Corsini e sulla posizione di Usigrai

“L’Usigrai con precisione svizzera e come al solito, dopo i comunicati dei partiti di centrosinistra, attacca il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini per la sua partecipazione alla manifestazione Atreju, in corso a Roma con esponenti politici di diversa estrazione.

Basterebbero già le scuse e le precisazioni tempestive del direttore Corsini per chiudere la vicenda ma, come sempre, l’Usigrai persevera nel gioco di sponda alle sigle politiche di centrosinistra”. E’ quanto scrivono in una nota gli esponenti della componente sindacale di “Pluralismo e Libertà”, presente in FNSI, Associazione Stampa Romana e Usigrai.

“Quanto all’autonomia, all’indipendenza e al pluralismo”, proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà, “basta l’audizione del direttore Corsini in commissione di vigilanza Rai, quando al fianco del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ha spiegato chiaramente come, per esempio, quella nota trasmissione d’inchiesta sia autonoma nel suo operato senza condizionamenti di alcun tipo. Stessa cosa vale per tutti gli altri programmi di approfondimento. Il Direttore è mai venuto meno al suo ruolo di garante del pluralismo dei programmi che gestisce? Pare proprio di no. E’ bene poi ricordare che non ricordiamo prese di posizione di Usigrai quando, nel passato più recente, giornalisti del servizio pubblico hanno presenziato attivamente a manifestazioni di partito (oggi di minoranza) o si sono distinti per feroci attacchi politici a destra e a manca attraverso le loro pagine social, in spregio delle regole che disciplinano l’uso dei social-media personali, da parte dei giornalisti Rai”. (fonte: Pluralismo e Libertà)