Rugby: Netflix pronta nel 2024 a lanciare il progetto tv “Six Nations Full Contact”

Nel pomeriggio di oggi Netflix ha ufficializzato, nella propria programmazione 2024, una nuova serie interamente dedicata al Sei Nazioni maschile, il più antico torneo di rugby al mondo, a cui l’Italia è stata ammessa nel 2000 (dove, al debutto allo stadio Flaminio di Roma, superò, a sorpresa, la Scozia).

La serie in esame è attesa per il prossimo 24 gennaio, in vista del calcio d’inizio del Torneo 2024, che vedrà gli Azzurri debuttare in casa, all’Olimpico di Roma, contro l’Inghilterra (il prossimo 3 febbraio).

“Six Nations Full Contact“, questo il nome dato alla nuova serie originale di Netflix, vedrà l’Italia impegnata nel progetto tv con ruolo realmente centrale. Secondo la Federugby italiana è una scommessa importante per avvicinare nuovi target/pubblici soprattutto in ambito giovanile.