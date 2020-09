FC Zenit sceglie Iqoniq per la fan engagement platform del club

Ufficializzata la partnership di Iqoniq, digital company monegasca specializzata in fan-engagement (nel calcio europeo, nella Formula Uno, nel basket e nella pallamano per un totale di 46 partners), a supporto dell‘FC Zenit di San Pietroburgo (club di Prem’er-Liga nel campionato di calcio russo). L’annuncio è stato dato sui rispettivi profili Twitter delle due aziende (nella foto in primo piano).

Alexander Medvedev, Direttore Generale dell’FC Zenit, ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare l’inizio della nostra partnership pluriennale con la nuova piattaforma digitale Iqoniq. Sono sicuro che questa partnership sarà efficace e vantaggiosa per entrambe le parti…Il ruolo delle moderne tecnologie non può essere sottovalutato: la nostra vita sta andando avanti nel mondo virtuale, tutte le nostre attività vanno di pari passo con smartphone, tablet, laptop e altri gadget…Lo Zenit deve essere leader, non solo sul campo di calcio, ma anche nell’area del coinvolgimento dei tifosi, e stiamo cercando di sfruttare ogni possibilità per aumentare la nostra base di tifosi”.

Come risultato dell’accordo, i fan dell’FC Zenit avranno accesso a una vasta gamma di funzionalità tra cui contenuti esclusivi e aggregati, un programma fedeltà, filmati personalizzati, giochi in-app, merchandising e offerte di biglietti, oltre all’opportunità di vincere una serie di esclusivi premi e altro ancora.

Kazim Atilla , Ceo di Iqoniq, ha aggiunto: “Siamo molto felici di collaborare con Zenit Football Club. La nostra missione è fornire nuove soluzioni innovative per aumentare e approfondire il coinvolgimento dei fan e la partnership con un club così incentrato sui fan rappresenta il nostro primo punto di contatto ideale in Russia mentre continuiamo la nostra espansione globale.