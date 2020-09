Ottant’anni di storia nella terza maglia del Cesena. Di colore granata, riporta i nomi tutti i 975 calciatori bianconeri scesi in campo almeno una volta

C’è tutta la storia bianconera nella terza maglia del Cesena 2020/21. Dopo il tuffo nel passato delle divise home e away che avevano riproposto il disegno di quella utilizzata nella stagione 1980/81, anche il terzo modello è un omaggio agli ottant’anni compiuti dal Cavalluccio lo scorso 21 aprile. Il colore scelto è il granata che, con diverse sfumature, aveva fatto capolino in altri campionati (due su tutti, il 78/79 e l’89/90) ma a renderla unica sono i nomi di tutti i 975 calciatori, riportati in sublimatico sull’intera superfice, che almeno per una volta sono scesi in campo con la maglia del Cesena.

Il disegno è completato da una banda trasversale (anche questa utilizzata in passato) tono su tono che parte dalla spalla sinistra mentre i colori bianco e nero sono riportati sul colletto e nella parte finale delle maniche. La maglia sarà abbinata al calzoncino nero e ai calzettoni granata. Come nelle prime due divise, l’interno del colletto riporta la scritta “80esimo”, richiamo al compleanno in casa bianconera, mentre l’hashtag #DaiBurdel personalizza la parte esterna.

“Come le altre due, anche terza divisa è nel segno della celebrazione della nostra storia – ha dichiarato il responsabile marketing del Cesena FC, Alessandro Ugoccioni -. Per noi è una sorta di omaggio a tutti quei calciatori che quella storia hanno contribuito a scriverla in questi ottant’anni. Rispetto alle precedenti stagioni avremo così una maglia personalizzata e unica anche nel terzo modello e per questo voglio ringraziare lo sponsor tecnico Mizuno che si è messo a completa disposizione per dare forma alle nostre idee”.