FC Inter: HTH nuovo official regional partner in Asia per il betting

Mentre si parla ancora di calciomercato ed il campionato si avvia verso la 2a giornata di campionato, l’FC Inter ha siglato un importante accodo di sponsorizzazione.

Il club nerazzurro infatti si è legata a HTH, società asiatica che opera nel settore dell’entertainment sportivo e nel settore delle scommesse (nella scorsa stagione era stata già partner della Juventus nella stessa area geografica). L’annuncio direttamente sulle pagine del sito (in versione inglese). HTH diventa pertanto “Official Regional Partner” dell’Inter in Asia.

Questa la nota ufficiale: “In qualità di piattaforma sportiva digitale leader in Asia, HTH è stata profondamente coinvolta nell’intrattenimento sportivo digitale online per molti anni. Basandosi su una solida tecnologia blockchain, è fortemente supportata dagli appassionati di sport. Sotto l’onda della digitalizzazione e della globalizzazione degli sport competitivi, HTH si impegna a creare una piattaforma di intrattenimento sportivo integrata conforme alle tendenze attuali, fornendo una piattaforma di intrattenimento sportivo diversificata confortevole, sicura e affidabile per gli appassionati di sport globali”.

Anche se l’accordo riguarda l’Asia, è bene ricordare come agli operatori italiani siano vietati questo tipo di accordi. Con il Decreto Dignità del 2018, alle aziende di gioco è stata impedita qualsiasi forma di pubblicità, facendo perdere al calcio italiano circa 100 milioni di euro. (fonte: Agimeg)