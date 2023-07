FC Basilea: maglie di gioco nel segno della trazione

L’FC Basilea, top club del calcio elvetico (partecipa alla “Super League” nazionale) ed europeo, ha presentato le nuove maglie ‘Home’ e ‘Away’ che i “Rotblau” indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica, la seconda dall’inizio della partnership con Macron. Il nuovo kit casalingo mantiene il layout rosso e blu del club semifinalista nella scorsa UEFA Conference League, ed è arricchito da dettagli grafici e stilistici che rendono il capo unico ed esclusivo. La seconda maglia si caratterizza invece per una grafica stile street-art.

La Home per la stagione 2023-24 ha il collo a polo stile vintage bianco, con due fini righe blu e rossa. Il fronte e il retro della maglia sono divisi in due metà: una rossa e una blu, a colori invertiti. Spalle e maniche sono in nero e queste ultime hanno due fini righe, una rossa e una blu sul polsino a costine. Sulle maniche è presente, in grafica embossata, il disegno, in stile geometrico, che caratterizza la nuova prima maglia del club elvetico. Tono su tono e in forma ripetuta, appare l’immagine del Baslerstab o “Bastone di Basilea” che è presente nella bandiera della città svizzera. Si tratta della peculiare forma araldica del pastorale, risalente al XIII secolo e utilizzato dal principe vescovile di Basilea. Il backneck è personalizzato con i colori della squadra e uno sfondo che riprende la grafica presente sulle maniche, insieme al logo dell’FC Basilea 1893.

Sul petto in oro il Macron Hero e lo stemma dell’FC Basilea 1893. Nel retrocollo, in oro, è stampato 1893, anno di fondazione del club. Sul fondo maglia è presente un tape interno personalizzato con la scritta AI STADT, AI CLUB, AI LIEBI ripetuta e separata da due stelle (a indicare i 20 titoli nazionali vinti). I pantaloncini sono neri con una banda rossa sul lato sinistro e una blu sul lato destro, i calzettoni neri hanno due righe orizzontali, blu e rossa, sul bordo superiore.

La nuova Away è a girocollo con bordo nero e dettagli rossoblù, abbinamento cromatico presente anche sui bordi manica. La maglia è in grigio chiaro ed è caratterizzata, sia nel corpo anteriore che posteriore, da una grafica con tecnica emboss che riproduce la scritta “Basel” con un font che ricorda i graffiti della città, capitale artistica e culturale della Svizzera. Il backneck è personalizzato con la stessa grafica presente sulla maglia, le cifre del logo dell’FC Basilea 1893, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’. Sul petto in nero il Macron Hero e una versione dello stemma dell’FC Basilea 1893 composto unicamente dall’acronimo FCB. Nella lunetta nel retrocollo esterno, su fondo nero con dettagli rossoblù, è stampato in grigio chiaro 1893, anno di fondazione del club. I pantaloncini sono grigi con bande laterali e bordo coscia in nero, i calzettoni grigi hanno due righe orizzontali, blu e rossa, sul bordo superiore in nero