ComputerGross raddoppia: main sponsor di maglia e titling dello stadio

Nella giornata di ieri l’Empoli FC (Serie A) ha ufficializzato con una nota il rinnovo della sponsorship storica del brand Computer Gross (jersey sponsor) ma soprattutto il titling dello stadio (Carlo Castellani-Computer Gross Arena). Di seguito la comunicazione:

“Un rapporto rinnovato e consolidato con una azienda empolese che da anni è al fianco dell’Empoli Football Club. Questo pomeriggio, in occasione di una conferenza stampa svoltasi nell’Auditorium della Computer Gross, è stato ufficializzato il rinnovo triennale della partnership tra l’attuale main sponsor azzurro e l’Empoli Football Club. Un legame, come detto, che non riguarderà solo la maglia, ma si amplierà al nuovo naming dello stadio che diverrà stadio “Carlo Castellani – Computer Gross Arena” e alla riqualificazione dell’impianto cittadino“.