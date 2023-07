Bologna FC: presentate le le nuove maglie Home e Away per la stagione 2023-24.

Due maglie che rappresentano tradizione ma anche innovazione stilistica. Un design ispirato al mondo della moda, in continuità con i kit della stagione 22-23, caratterizzato in questo caso da un pattern allover formato da loghi “BFC” disposti in diagonale.

La nuova ‘Home’ ha il collo a polo in maglieria blu con scollo a V. La maglia ha quattro bande verticali rossoblù all’interno delle quali, tono su tono, in grafica embossata, sono presenti i loghi del Bologna FC 1909. Le maniche sono blu con bordo rosso, il retrocollo interno è personalizzato poi con la scritta “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”.

Nel retrocollo esterno è stampata in rosso la scritta “WE ARE ONE”, claim identificativo del club. Sul petto, in stampa siliconata, a sinistra il logo del Bologna FC 1909, e a destra in bianco il Macron Hero. Al centro, in bianco, il logo del nuovo main partner del club Saputo. I pantaloncini sono bianchi con una banda diagonale rossa sulla coscia anteriore destra che diventa blu su quella posteriore sinistra. I calzettoni blu hanno davanti la scritta BOLOGNA in rosso, stesso colore della V posta sul polpaccio.

La versione ‘Away’ è bianca con collo a polo in maglieria. Il particolare pattern con loghi embossati è presente sulle maniche, con bordo rosso a destra e blu a sinistra, e nel retrocollo esterno. Il kit da trasferta è caratterizzato da una banda diagonale rossoblù, a partire dalla spalla sinistra per tutta la lunghezza della maglia, con all’interno una sottile linea bianca. La banda è interrotta solo all’altezza del petto nello spazio dedicato al main partner Saputo. Il retrocollo interno è personalizzato come nella Home e anche in questo caso, nella lunetta esterna sotto al colletto, è presente, in rosso, la scritta “WE ARE ONE”.

Il logo del Bologna FC 1909 è al centro per non sovrapporsi alla banda diagonale, a destra è presente il Macron Hero in silicone blu. I pantaloncini sono blu con banda diagonale rossa sulla coscia sia davanti che dietro. I calzettoni sono bianchi con bordo superiore blu, come blu è la scritta BOLOGNA, mentre la V sul polpaccio è rossa.