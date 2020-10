Falken prosegue la partnership con l’Atletico Madrid ed il Borussia Mönchengladbach

(di Daniele Caroleo) – Falken, azienda giapponese produttrice di pneumatici appartenente al gruppo Sumitomo Rubber Industries (SRI), ha recentemente annunciato di aver prolungato la propria partnership con due importanti società di calcio europee: il Club Atlético de Madrid (club iscritto alla Liga Santander, in Spagna) ed il Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach (iscritta nella 1. Fußball-Bundesliga, in Germania).

Con il club tedesco, meglio noto, semplicemente, con il nome di Borussia Mönchengladbach, è stata confermata la sponsorizzazione in qualità di “partner ufficiale per i pneumatici” e “partner premium”. L’accordo, tra le altre cose, prevede l’esposizione del logo Falken durante le interviste, nel tabellone allestito alle spalle di giocatori ed allenatori. Con l’Atletico Madrid, invece, il rinnovato accordo comprende diversi diritti pubblicitari, tra i quali quello relativo alla presenza costante del marchio Falken allo stadio “Wanda Metropolitano”, in occasione delle partite casalinghe del club.

Gli accordi, stipulati all’inizio della stagione 2019-2020 ed ora rinnovati fino al termine dell’attuale stagione calcistica, sono stati ufficializzati da Markus Bögner, COO e presidente di Falken Tyre Europe GmbH.

In ambito prettamente sportivo, tra l’altro, la Falken aveva già sottoscritto, in passato, diversi accordi di sponsorizzazione. Diventando ad esempio, lo sponsor ufficiale del Nürburgring (nel 2001), il celebre complesso di circuiti per competizioni automobilistiche e motociclistiche, o del 26° campionato di pallamano maschile IHF in Germania e in Danimarca (2018-2019).

Per quanto riguarda il calcio, invece, Falken ha rivestito anche il ruolo di partner ufficiale della DFL-Supercup (la Supercoppa tedesca) e della Bundesliga- Relegationsspiele (il campionato in Germania), entrambi nel 2017.