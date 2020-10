Tokyo 2021, inaugurato da Rikako Ikee l’Aquatics Centre: il tempio del nuoto da 542 mln di dollari

(di Marco D’Avenia) – Sabato 24 ottobre è stato inaugurato, nel quartiere “Koto” di Tokyo, l’“Aquatics Centre“, che ospiterà, nel 2021, le gare di nuoto/tuffi e pallanuoto, dei prossimi giochi olimpici. Star dell’evento è stata Rikako Ikee, nuotatrice ventenne professionista, alla quale è stata diagnosticata la leucemia nel 2019. La giovane, ora definitivamente guarita, ha avuto l’onore di essere la prima a nuotare in una delle tre vasche dell’impianto assieme ad altri 3 atleti, protagonisti di una ideale staffetta.

Iniziati nell’ottobre 2017, i lavori dell'”Aquatics Centre” sono costati al Tokyo Metropolitan Government (TMG) ben 56,7 miliardi di yen, l’equivalente di circa 542 milioni di dollari, stando alle informazioni rilasciate dal portale informativo asiatico “Rappler“. Come anticipato, le vasche sono tre: una principale, una dedicata ai tuffi e l’altra per gli allenamenti. I posti a sedere saranno 15.000 per un’ampiezza complessiva di 65.500 metri quadrati, ma a causa della pandemia solo in 5.000 potranno accedere al centro. Altre caratteristiche interessanti riguardano il tetto che, con il suo peso complessivo di 7.000 tonnellate, ha richiesto agli operai un’inusuale costruzione a terra e la parete mobile della vasca principale che, all’occorrenza, può dividerla in due, in modo tale da ricavare due piscine da 25 metri l’una.

Le Olimpiadi non sono infatti l’unico scopo per cui è stato costruito l'”Aquatics Centre”. Il municipio di Tokyo ha voluto fortemente che l’impianto fosse inaugurato prima dei Giochi, in modo da dare ai cittadini la possibilità di usufruire delle piscine. La struttura potrebbe non essere dunque la solita “cattedrale nel deserto” post-Olimpiadi, ma sarà sempre disponibile a chiunque voglia tenersi in forma.

Dopo lo storico rinvio del 24 marzo, concordato dall’ex presidente Abe e il Comitato olimpico internazionale (CIO), i Giochi di Tokyo sembrano avviarsi alla loro apertura, la cui data è prevista per il prossimo 23 luglio 2021, Covid permettendo.