F1: BUDGET CAP RIDOTTO A 145 MILIONI DI DOLLARI PER IL 2021

(di Thomas Gaddo) – La F1 Commission, dopo lunghe discussioni, ha approvato la riduzione del “Budget Cap” (tecnicamente “limite di budget”) per i team del Circus delle 4 ruote. Venerdì scorso, durante una videoconferenza (tra i rappresentati del Mondiale) è stato fissato il tetto limite di spesa a 145 milioni di dollari (132 milioni di euro) per la stagione 2021. Inoltre la cifra in oggetto diventerà “flessibile”. Infatti da calendario saranno 21 le gare stagionali delle monoposto, ma se si dovesse verificare un incremento o un decremento dei Gran premi previsti, si verificherebbe un aumento o un abbassamento, del limite di spesa (per 1 milione di euro a gara). Budget che si muoverà al ribasso anche nei prossimi anni, con 140 milioni nel 2022, per poi fissarsi definitivamente a 135 milioni (per il triennio 2023/2025).

Infine, novità anche per quanto riguarda il “tempo” che le scuderie potranno passare nella galleria del vento (apparecchiatura che viene utilizzata per studiare l’andamento dell’aria attorno alla vettura). Sarà il 90% del tempo totale, per il team detentore del titolo costruttori, mentre si verificherà un incremento del 2,5%, per le squadre posizionate dalla 2a alla 10ima posizione, col fine di diminuire il gap in fase di costruzione.