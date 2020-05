NFL: con le partite a porte chiuse possibili perdite fino a 5.500 milioni di dollari

(di Linda Zanoni) – Il 38% del totale delle entrate della National Football League (la maggiore lega professionistica nordamericana di football americano) deriva dagli abbonamenti, dalla vendita di biglietti e dal merchandising. La possibilità di giocare il prossimo campionato a porte chiuse potrebbe arrecare danni economici ingenti, per un valore che si avvicina a 5.500 milioni di dollari (l’equivalente di 5.016 milioni di euro).

La Lega di football americano ha previsto che le conseguenze saranno evidenti anche nei salari dei giocatori, essendo questi per quasi la metà del totale (47%) fortemente dipendenti dagli ingressi generati negli stadi.

La NFL dovrebbe tornare in campo il prossimo 10 settembre, ma, al momento, ancora non si conoscono le modalità di svolgimento del campionato. Quello che è certo, come evidenziato dal portale spagnolo Palco23, è che la possibilità di giocare negli stadi vuoti causerà danni economici alquanto significativi per la lega di football americano. Le perdite potrebbero avere un impatto molto simile a quelle dell’NBA (prima lega di basket). In quest’ultimo caso la cifra si aggirerebbe intorno ai 3.500 milioni di dollari, ovvero il 40 % delle entrate totali.