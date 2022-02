F.1: sempre più accordi di sponsorship con le società di criptovalute

(di Emanuele de Laugier) – Manca poco più di un mese all’inizio della stagione di Formula Uno, ma il Circus del Campionato Mondiale di motorsport più famoso del mondo non si ferma mai. Dopo l’intesa di Aramco, BWT e di Oracle per diventare i nuovi Title Sponsor rispettivamente di Aston Martin, di Alpine e della Red Bull, è il turno delle società di criptovalute di chiudere accordi di sponsorizzazione con le scuderie di F1.

Proprio due delle squadre con un nuovo nome a partire dalla stagione 2022 sono le dirette interessate. Infatti, secondo Autosport, la Oracle Red Bull Racing ha chiuso un contratto da 150 milioni per tre anni con Bybit, mentre la BWT Alpine ha chiuso un accordo con Binance per rilasciare i non funglible token (NFT) per i fan.

Bybit avrà il suo marchio sull’ala anteriore della monoposto RB18 e creerà i fan token per la Red Bull, così come lavorerà con la scuderia ad una serie di iniziative ispirate alle criptovalute, dalla cripto-alfabetizzazione alla promozione della crescita delle tecnologie green.

La coppia si impegnerà anche nella promozione di carriere lavorative nella sostenibilità, nella diversità e riguardanti la STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), nonché nel riconoscimento e nel supporto delle donne nel mondo della blockchain e per introdurre la codificazione ad un nuovo pubblico.

Con la chiusura di questi due accordi di sponsorizzazione, tutte i team di Formula 1, tranne Haas e Williams, hanno collaborato con almeno una società di criptovalute durante l’ultimo anno. Infatti, Mercedes è partner di FTX, McLaren Racing con Tezos, Ferrari con Velas, AlphaTauri con Fantom, Alfa Romeo con Socios ed Aston Martin ha siglato due accordi con delle compagnie del settore, uno con Crypto.com ed un altro con Socios.

Inoltre, lo stesso Campionato Mondiale della Formula 1 ha chiuso un accordo di sponsorizzazione nel 2021 con una azienda di criptovalute. Oltre ad essere diventato un Global Partner della F1, Crypto.com è stato lo sponsor delle 3 Sprint Race dell’anno scorso (Silverstone, Monza e Interlagos) e, nelle settimane scorse, è divento il Title Sponsor del nuovo Gran Premio di Miami (6-8 maggio), che debutterà nel calendario in questa stagione.