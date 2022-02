Roma Capitale studia il progetto dei 100 metri ai Fori Imperiali

Il Ministro del Turismo, on. Massimo Garavaglia, a Cusano Italia Tv

nella trasmissione “Dire Donna Oggi” ha parlato di un evento

eccezionale, i 100 metri ai Fori Imperiali per la festa della

Repubblica.

Sarebbe un remake della finale dei 100 metri dei Giochi Olimpici di

Tokyo, la gara che ha consegnato a Marcell Jacobs la medaglia d’oro

sulla celebre distanza. Il Ministro del Turismo pochi giorni fa ha

incontrato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Durante la riunione,

insieme ai temi legati all’attuazione del PNRR Turismo (Caput Mundi) in

vista del Giubileo 2025, si è parlato di un evento sportivo a livello

globale. Vale a dire, ripetere in via dei Fori Imperiali, in occasione

della Festa della Repubblica, la finale vinta da Marcell Jacobs.

All’esibizione parteciperanno gli stessi finalisti di Tokyo.

“Ho già parlato con Gualtieri, siamo nella fase operativa, i presupposti

per realizzare questa gara ci sono tutti, è fattibilissima. E’ un’idea

per attirare la gente verso la Capitale. Dobbiamo far ripartire il

turismo anche con queste manifestazioni, sportive, culturali. Si farà

senza dubbi, non mi piace parlare quando le cose non si possono fare. I

tempi sono stretti però. I grandi eventi come l’Eurovision a Torino

aiutano il turismo e crediamo in essi. Abbiamo la convinzione e

l’ambizione di dare una grande spinta proprio quest’anno. Nel Mondo c’è

una grande voglia di Italia, dobbiamo far sapere che siamo vivi e

aperti”.