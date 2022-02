Williams Racing, il nuovo sponsor Duracell sulla livrea della FW44

(di Edoardo Lazzari) – La scuderia di F.1 Williams Racing ha annunciato Duracell come nuovo main sponsor per la stagione sportiva 2022.

Ad ufficializzare l’accordo pluriennale un post su Instagram del 14 febbraio attraverso cui la scuderia britannica mostrava il nome del brand statunitense sulla livrea nera e blu scuro della FW44, la nuova monoposto presentata ufficialmente il giorno successivo.

L’accordo con la famosa azienda produttrice di batterie alcaline di proprietà della holding Berkshire Hathaway prevede la presenza del brand Duracell sulla parte centrale del muso della FW44 e sulle divise ufficiali del team Williams Racing. Anche le tute ufficiali da gara dei piloti, Alex Albon e Nicholas Latifi, presentano nella parte frontale la patch ufficiale di Duracell, posta sotto la grande “W” simbolo dello storico marchio inglese. Williams Racing sottolinea inoltre che la sponsorship prevede l’organizzazione nel paddock di eventi esclusivi per i fan durante i weekend di gara a partire già dalla gara inaugurale, il Miami Grand Prix, in programma l’8 maggio 2022. Numerose inoltre saranno le collaborazioni pubblicitarie social e televisive tra la Williams e Duracell previste dalla sponsorizzazione.

Il Team Principal della Williams Jost Capito ha espresso la soddisfazione per l’accordo in pieno stile british: “Sono così orgoglioso di questa partnership tra Williams e Duracell e sono grato per la fiducia che ci hanno riposto. Avere il loro nome sulla fiancata della nostra macchina è personalmente un higlights della mia carriera, dato che Duracell è il mio soprannome da 30 anni e non rimango mai senza energia. Non vedo l’ora di lavorare insieme”.

Il brand statunitense si va ad aggiungere ad altre eccellenze imprenditoriali già presenti sulla livrea della monoposto britannica. Nelle immagini della FW44 rilasciate dai canali social della scuderia tutti gli sponsor arricchiscono la minimale livrea blu scura con tocchi di bianco: oltre al main sponsor Sofina sull’alettone posteriore, spiccano le italiane Pirelli e Lavazza sul musetto azzurro. Insieme al simbolo azzurro della Williams Racing e al nuovo sponsor Duracell, la fiancata propone un’importante novità: presente infatti in bianco il brand Dorilton Capital, fondo di investimento privato statunitense che ha rilevato l’azienda sull’orlo del fallimento nel 2018 e che ne è ora proprietaria.