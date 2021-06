EURO2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio turca (TFF)

(di Guido Paolo De Felice) – Pur caratterizzato da un cammino finora privo di soddisfazioni (sconfitte contro Italia e Galles), il torneo di Euro2020 è stato un’occasione per la Federcalcio turca (Türkiye Futbol Federasyonu, TFF) per rafforzare e valorizzare diverse partnership di valore.

Molto saldo da diversi anni è il legame con lo sponsor tecnico, rappresentato dalla Nike, che realizza tutto l’abbigliamento da gioco per le nazionali turche. Il legame con la multinazionale americana è particolarmente saldo, in quanto la stessa è proprietaria di ben cinque stabilimenti di produzione in tutto il paese, rivestendo quindi un importante ruolo anche nella vita economica turca.

Un altro dei partner principali, che funge anche da Title Sponsor del massimo campionato turco, la Süper Lig, è rappresentato dal provider statale di scommesse sportive, Sport Toto.

Altre partnership di particolare valore sono realizzate con importanti aziende turche che operano su scala mondiale, come la compagnia aerea Turkish Airlines (partnership in corso dal 2008), e l’operatore di servizi integrati di comunicazione e tecnologia, su reti mobili e fisse, Turkcell (partner della TFF dal 2010), Arçelik A.Ş. (multinazionale produttrice di elettrodomestici, proprietaria dei marchi Beko e Grundig) e la grande banca privata DenizBank(oggi di proprietà araba).

Una delle sponsorizzazioni più innovative e recenti, risalente all’estate 2020, è quella stipulata con BtcTurk, una delle più grandi piattaforme mondiali di exchange di Bitcoin e criptovalute.

Un legame di lungo corso molto prestigioso è poi quello realizzato con la casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz, sodalizio iniziato nel lontano 1996. A riprova del valore di questa partnership, la Turchia è l’unica nazionale supportata all’estero dall’azienda tedesca.

Altra sponsorizzazione internazionale di prestigio è quella offerta dalla Vivo Communication Technology Co. Ltd., società tecnologica cinese che sviluppa smartphone, software e servizi online.

Vanno poi annoverati come fornitori ufficiali, aziende internazionali del calibro di Coca-Cola, McDonald’s, Gillette.

Molte sono poi le aziende turche partner della TFF: si va dalla Ülker (multinazionale produttrice di alimenti e bevande), al gruppo Acibadem Healthcare(seconda catena sanitaria al mondo, con una rete di sei ospedali generali, centri medici, ambulatori, laboratori e un centro oftalmologico), alla Damat Tween (leader nell’abbigliamento di lusso maschile), alla Opet (società petrolifera impegnata nella vendita di combustibili commerciali e industriali), alla Ptt (direzione nazionale delle poste e telegrafi, oggi privatizzata), alla Trendyol (la più grande piattaforma di e-commerce in Turchia).