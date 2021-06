EURO 2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio spagnola (RFEF)

(di Guido Paolo De Felice) – Dopo i numerosi successi ottenuti in campo internazionale grazie ad una vera e propria “generazione d’oro”, la Spagna si presenta ad Euro2020 con un gruppo giovane e fortemente rinnovato, pronto a stupire sotto la sapiente guida di Luis Enrique. Il fascino esercitato dalle “Furie Rosse”, tuttavia, è inalterato, come dimostra il ricco portafogli di sponsorizzazioni che la RFEF (Real Federación Española de Futból) è riuscita a costruire nel corso degli anni.

Lo sponsor tecnico è rappresentato ormai da quasi trent’anni dalla tedesca Adidas, la quale realizzerà tutto il materiale da gioco delle varie nazionali spagnole, maschili e femminili, ancora fino al 2026 stando all’accordo in essere.

Sono altri quattro i principali partner di sponsorizzazione: si va da marchi spagnoli iconici come la casa automobilistica Seat, oggi facente parte del gruppo Volkswagen, la multinazionale di servizi finanziari CaixaBank, oggi terzo istituto di credito spagnolo per valore di mercato, e l’operatore di telefonia mobile e fibra ottica, finetwork, ma anche partner internazionali, infine, come la piattaforma di blockchain turca Bitci.com, specializzata in Fan Token sportivi, sulla quale è stato lanciato il Fan Token ufficiale della nazionale spagnola, prima in Europa ad importare questa innovazione nel rapporto con i propri sostenitori.

Accanto agli sponsor principali, la RFEF riconosce altri quattro “sponsor ufficiali” rappresentati da importanti aziende spagnole: la Pelayo, che è una delle compagnie assicurative spagnole più apprezzate e di fascia alta, e che sponsorizza le nazionali spagnole fin dal 2008, avendo aumentato nel corso del tempo il proprio contributo economico; la compagnia aerea di bandiera spagnola, Iberia; il tour operator online Halcón Viajes; e, infine, l’antico birrificio Cerveza Victoria, fondato a Málaga nel 1928.

Sono diverse poi le eccellenze spagnole che figurano in qualità di “collaboratori” della Federcalcio. Tra di esse si annoverano importanti realtà quali: Cabreiroá, società produttrice di un tipo di acqua rinomato per le sue proprietà minero-medicali; Sanitas, compagnia di assicurazioni e proprietaria di diverse catene di servizi sanitari; Seur, la più importante società di trasporto spagnola, filiale del gruppo francese GeoPost; ATM Broadcast, punto di riferimento nel mercato audiovisivo a livello internazionale; El Ganso, catena di negozi di abbigliamento fondata nel 2006 e in forte espansione sulla scena internazionale; El Gourmet de la Roja, un affascinante progetto che ha lo scopo di pubblicizzare l’eccellenza gastronomica della Spagna attraverso i valori del calcio e della nazionale spagnola in particolare; Príncipe, azienda specializzata nella produzione di biscotti, impegnata nella promozione dell’attività fisica e di sani stili di vita nella popolazione; Sangre de Toro, uno dei principali marchi di vino spagnolo, rinomato in tutto il mondo, di proprietà di Bodegas Torres; Plátano de Canarias, marchio istituzionale con il quale vengono commercializzate le banane coltivate nelle Isole Canarie, che a loro volta rappresentano praticamente tutta la coltivazione e la produzione di questo frutto in Spagna, protette oggi dal marchio I.G.P.; Renfe, la compagnia statale che gestisce treni merci e passeggeri dell’infrastruttura ferroviaria nazionale spagnola (ADIF).

Infine, va ricordata la partnership con la multinazionale spagnola di servizi elettrici Iberdrola, avente sede a Bilbao, impegnata attivamente nella promozione e sostegno non solo della nazionale di calcio, ma di tutto il movimento calcistico spagnolo.