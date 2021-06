Euro2020: la scheda commerciale dell’Italia (FIGC)

(di Lorenzo Di Nubila) – In occasione degli Europei di calcio 2020, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha intercettato numerosi partner commerciali. In totale, dunque, gli sponsor che si affiancano alla Nazionale italiana guidata dal c.t. Roberto Mancini sono ben 31.

Per quanto riguarda lo sponsor tecnico, la FIGC ha stretto un accordo con Puma. Con ogni probabilità, però, questa sarà l’ultima collaborazione tra la Nazionale di calcio italiana e l’azienda tedesca. Questo perché, a partire dalla stagione 2022, Adidas potrebbe essere il nuovo sponsor tecnico della Nazionale Italiana. Il divorzio dalla Puma arriva dopo più di dieci anni: l’azienda fondata da Rudolf Dassler realizza le divise dell’Italia dal 2008 e la partnership era stata rinnovata con un contratto di sette anni firmato nel marzo 2015. Attualmente investe più di 18 milioni di euro su base stagionale (in totale il valore della produzione commerciale, a marchio FIGC, ha superato i 187 milioni di euro nell’arco dell’ultimo quadriennio).

Per quanto riguarda i top partner, invece, troviamo le partnership con TimVision (tv in streaming on demand di Tim, con la quale la FIGC vanta una partnership ormai ventennale), Eni (con una partnership che scade al termine della stagione 2022), Fiat (top partner e auto ufficiale degli Azzurri, il cui contratto, nel 2019, è stato rinnovato fino al 2023) e Poste Italiane.

I premium partner, invece, sono cinque: sono presenti partnership come TeamSystem, software gestionali per aziende e professionisti, Venezia Airport e giganti del settore alimentare come Lete, Lidl Italia e Deliveroo.

Sono presenti, inoltre, altre prestigiose collaborazioni, come quella con Emporio Armani (luxury & fashion outfitter della Nazionale), Panini (stickers & cards partner), Viva Ticket (ticket partner ufficiale) e Pupa (partner ufficiale delle nazionali femminili).

Tra gli official partner, invece, sono presenti brand importanti come Frecciarossa, Costa d’oro, Fonzies, Actimel, Ringo, Conte.it assicurazioni, Peroni, Ali Lavoro, Equilibra e Samsung. Sono presenti, infine, i media partner, quali Radio Italia, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport; e i technical partner, quali Sixtus Italia, TechnoGym e Rossini.

In generale, per la Nazionale di calcio italiana, il settore commerciale di riferimento è quello alimentare, tra prodotto e distribuzione, considerando che ce ne sono ben 9 su 31 totali.