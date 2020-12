Esselunga diventa official partner dell’Italia Team in vista di Tokyo2020

Esselunga e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano hanno presentato oggi a Milano, nello store di viale Famagosta, l’accordo che vede l’azienda leader italiana della grande distribuzione diventare official partner dell’Italia Team e official supplier di Casa Italia ai Giochi della XXXII Olimpiade, che si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021 a Tokyo.

La partnership è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Sami Kahale, CEO di Esselunga, Giovanni Malagò, Presidente del CONI e di sei atleti dell’Italia Team: Marco Fichera ed Enrico Garozzo per la disciplina della scherma, Giorgia Villa e Ludovico Edalli per la ginnastica, Arianna Castiglioni e Nicolò Martinenghi per il nuoto. Erano presenti anche il Presidente Esecutivo di Esselunga, Marina Caprotti, il Consigliere di Amministrazione, Francesco Moncada, il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati e il Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga, Roberto Selva, e il Direttore Marketing del CONI, Diego Nepi.

Sami Kahale, CEO di Esselunga: “Siamo veramente orgogliosi di affiancare l’Italia Team nella sfida delle Olimpiadi che siamo certi rappresenteranno un grande momento di ripresa per il nostro Paese. Lo sport in tutte le sue discipline celebra l’impegno, lo spirito di sacrificio e la sana competizione, che assumono un ruolo ancora più rilevante in questo periodo storico e possono essere da stimolo per la ripartenza. Questa sinergia – conclude il CEO di Esselunga – è per noi molto importante come azienda italiana che pone al centro i clienti, che insieme a noi faranno il tifo per i nostri atleti”.

Giovanni Malagò, presidente del CONI: “E’ la prima volta che il CONI affianca il proprio brand alla grande distribuzione. Oggi lo facciamo con un’azienda leader in questo settore che crede nello sport e nei valori olimpici ma soprattutto che rappresenta l’italianità così come la rappresentiamo noi con le nostre atlete e i nostri atleti dell’Italia Team. Siamo felici che Esselunga abbia creduto nel Coni e siamo sicuri che insieme faremo un grande percorso che avrà nei Giochi di Tokyo la massima esaltazione delle aspettative dello sport italiano e dei partner che ci hanno voluto dare fiducia come Esselunga”.

Con il sostegno all’Italia Team Esselunga aggiunge un altro tassello al proprio impegno per i clienti, la comunità e il territorio, che rappresentano alcuni dei pilastri della propria strategia di sostenibilità. L’attività sportiva evoca da sempre l’attenzione per la buona e corretta alimentazione che Esselunga, food company oltre che retailer, promuove sia nell’offerta ai propri clienti che nell’ideazione di iniziative speciali. Sugli scaffali dei negozi Esselunga i clienti, infatti, trovano un’ampia scelta di prodotti a marchio che spaziano ad esempio dalla Linea Equilibrio studiata per rispondere a specifiche esigenze nutrizionali, alla linea CheJoy per i bambini per contribuire a un’alimentazione bilanciata e allo stesso tempo divertente.

Esselunga è anche impegnata nella ricerca per migliorare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti che realizza direttamente, riformulandone le ricette, revisionando le porzioni e l’attenzione per la qualità è massima. Tra le iniziative di educazione alimentare figura il progetto Super foodies, i super eroi ispirati al mondo della frutta, della verdura e della sana alimentazione, nato per aumentare la consapevolezza di ciò che si mangia in particolare nei bambini, ma anche nei genitori, attraverso il gioco. Attraverso la partnership con il CONI Esselunga conferma la volontà di sostenere l’italianità, impegno che si concretizza nel favorire la crescita dell’economia locale privilegiando l’approvvigionamento di prodotti made in Italy, valorizzando i localismi e le produzioni regionali. (fonte: CONI)