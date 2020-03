Euro2020: I match della Nazionale italiana saranno visibili su Sky e RaiSport

UEFA EURO 2020, primo campionato europeo itinerante, sarà in programma dal 12 giugno al 12 luglio (si svolgerà in 12 città europee inclusa la città di Roma). Oltre 200 Paesi che assisteranno ai campionati Europei di calcio. Le partite della Nazionale maggiore in Italia saranno visibili su RaiSport e SkySport.

Dopo EURO 2016 in Francia, SkySport trasmetterà per la 2a volta consecutiva l’Europeo: tutti i 51 match del torneo (24 dei quali in esclusiva) andranno in onda in diretta sui canali della piattaforma satellitare. Parteciperanno 24 selezioni nazionali, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno.

La pay tv garantirà una copertura totale dell’evento, con “Diretta Gol”. RAI, da sempre partner della Nazionale per Uefa EURO 2020, si è assicurata l’esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite (oltre agli highlights di tutti gli altri match non selezionati). Tra le sfide in diretta non mancheranno, ovviamente, quelle dell’Italia di Roberto Mancini, che sarà seguita “h24” anche nel suo ritiro al Centro Tecnico Federale di Coverciano. L’Europeo infine potrà essere seguito anche sugli aerei, grazie ad una partnership con IMG In-flight UK.