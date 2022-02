Ergon nuovo “official information technology partner” dell’ACF Fiorentina

Ergon, azienda informatica toscana a capo del Gruppo E, è il nuovo Official Information Technology Partner di ACF Fiorentina diventando l’azienda di riferimento in ambito IT.

Tra gli impegni di Ergon figura in primo piano la definizione dei principali aspetti relativi all’information technology del “Viola Park”, il nuovo Training Center di Fiorentina che sta sorgendo e sarà presto operativo alle porte di Firenze.

“Essere diventati Official Information Technology Partner di Fiorentina è senza dubbio la conferma delle elevate competenze delle nostre persone e della validità del nostro approccio”, dichiara Stefano Zingoni, Marketing Director di Ergon.

“La partnership con la società Viola rende la nostra azienda e il nostro gruppo particolarmente orgogliosi”, dichiara Stefano Davitti, Amministratore Delegato di Ergon. “Indica senza dubbio un forte legame con il nostro territorio, aspetto in cima alle nostre priorità di crescita sostenibile, e sottolinea la nostra vocazione per il mondo sportivo, del quale condividiamo valori, alla base anche della vita d’azienda, come l’impegno per superare i propri limiti e il coinvolgimento dei talenti”.