L’italiano Ivo Ferriani rieletto membro del CIO

L’italiano Ivo Ferriani, tra i più apprezzati dirigenti sportivi in ambito internazionale, è stato rieletto membro del CIO (Comitato Internazionale Olimpico) per i prossimi 4 anni. Il tutto è stato ufficializzato in occasione della 139ima sessione dell’IOC tenutasi di recente in concomitanza con i Giochi invernali di Pechino.

Ferriani (nella foto in primo piano), 61 anni (nativo di Grugliasco in provincia di Torino), nel Comitato Internazionale Olimpico dal 2016, è stato rieletto con 73 voti favorevoli (tre contrari e sette astenuti). Con un passato nel bob a due, è anche presidente della Federazione mondiale bob e skeleton e n.1 delle Federazioni internazionali degli sport olimpici (dal 14 dicembre 2021 in SportAccord).