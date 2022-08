Emma Villas Aubay Siena, siglata la partnership con Risorse Spa. Nuovo sponsor sulle divise da gioco della compagine biancoblu

Risorse Spa entra ufficialmente nel mondo del volley stringendo una partnership con Emma Villas Aubay Siena e sarà Hr partner (acronimo che sta per Human resources) della società biancoblu. Il logo dell’agenzia comparirà anche sui pantaloncini del club toscano che nella prossima stagione militerà nel campionato di Superlega, il più difficile, bello, affascinante e pure il più seguito al mondo. Si tratta quindi di una partnership certamente rilevante e che potrà dare lustro ad entrambe le realtà coinvolte.

Risorse Spa accompagnerà così la squadra senese nelle gare di campionato da giocare contro Lube, Perugia, Trento, Modena e contro tutti i club che militano nella massima serie pallavolistica nazionale. Alla base della partnership ci sono valori comuni nelle due realtà come il riconoscimento dell’importanza del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi, la crescita professionale e personale, così come la valorizzazione dei giovani e del talento. La partnership, oltre che sportiva, si amplierà anche all’attività dell’azienda Emma Villas e con il network delle aziende partner.

Nata nel 1998 come agenzia per il lavoro e attiva sul territorio italiano con una rete di filiali commerciali, Risorse Spa ha come core business la ricerca e selezione e la somministrazione di personale. Da sempre l’agenzia lavora sulle persone e con le persone per far sì che lo human capital sia realmente una leva di crescita del business.

L’investimento in tecnologie applicate al mondo delle risorse umane, la gestione costante del cambiamento e dei talenti sono le chiavi che permettono a Risorse Spa di orientare i propri clienti a costruire relazioni di valore con i candidati.

I giovani talenti sono, oggi, il punto di riferimento nella relazione tra domanda e offerta di lavoro. Per individuarli, attrarli e valorizzarli sono necessarie proattività, capacità di relazione e innovazione. Per questo, Risorse Spa sta mettendo in campo molteplici iniziative che mirano alla costruzione di un network di talenti, che sono i protagonisti dei contesti organizzativi futuri.

Lo sport è un elemento fondamentale della nostra cultura e costituisce un riferimento per tutti i settori lavorativi. Nel mondo del lavoro, così come nello sport, è fondamentale sviluppare un forte spirito di squadra, imparando a collaborare gli uni con gli altri. Lo sport è anche un luogo di grande innovazione e di tecnologia all’avanguardia, dove il limite è sinonimo di obiettivo.

Così commenta la partnership appena siglata Marco Pagano, CEO di Risorse Spa (nella foto sopra): “Grazie alla partnership con Emma Villas Aubay Siena entriamo ufficialmente nel mondo del volley – sono le sue dichiarazioni. – Siamo saliti a bordo di un progetto che fa di Risorse Spa un’azienda più moderna, attrattiva verso i giovani talenti e capace di confrontarsi su tematiche innovative. L’importanza del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi, la crescita professionale e personale, la valorizzazione dei giovani e del talento sono valori che condividiamo con la realtà sportiva toscana e che ci rendono felici di questa partnership”.

Oltre ad essere sponsor della squadra, Risorse Spa collaborerà con Emma Villas Tour Operator e con il network di aziende partner mettendo a loro disposizione i propri consulenti specializzati nelle attività di ricerca e selezione di personale qualificato.

Soddisfazione per l’accordo viene espressa da Vittorio Angelaccio, direttore commerciale e marketing di Emma Villas Aubay Siena, che dichiara: “Diamo un caloroso benvenuto a Risorse Spa, un nuovo partner nazionale che ha deciso di entrare per la prima volta nel volley, scegliendo il nostro club in Superlega. Con Risorse abbiamo condiviso fin da subito tante idee e progetti sui quali lavorare per sviluppare ottime sinergie sul territorio, con i nostri partner commerciali e con i nostri sostenitori. La gestione e la valorizzazione delle risorse umane in azienda, così come in un club sportivo, quale Emma Villas Aubay Siena, è ormai fondamentale e con Risorse siamo perfettamente allineati sulle azioni da mettere in campo e sugli obiettivi da raggiungere per una crescita reciproca”.