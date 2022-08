Konami sigla la partnership pluriennale con la French Football Federation (FFF)

La partnership comprenderà molti diritti commerciali, di immagine e di attivazione, in quanto Konami diventerà il “Partner ufficiale per i videogiochi di calcio della Nazionale francese”.

Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V.’s European President, ha commentato: “In Konami siamo molto ambiziosi riguardo il nostro desiderio di far crescere la rete di partnership e raggiungere un sempre più ampio pubblico globale. Collaborare con l’associazione nazionale di un Paese appassionato di calcio come la Francia è straordinario, ma se a ciò si aggiunge il fatto che si tratta di una squadra con una storia calcistica e un prestigio così importanti, per noi è ancora molto più significativo. La serie eFootball™ continua a evolversi e a migliorare, dare il benvenuto alla French Football Federation in questo viaggio è molto emozionante”.

François Vasseur, Managing Director French Football Federation, aggiunge: “La French Football Federation è lieta di accogliere Konami come partner ufficiale per i videogiochi di calcio della Nazionale francese. Abbiamo la stessa ambizione di innovare e proporre agli appassionati di questo sport e di videogiochi le migliori esperienze e il miglior divertimento possibili. La presenza di Konami in tutto il mondo consentirà alla Nazionale francese di raggiungere un pubblico globale più ampio e la sua esperienza rappresenta una grande opportunità per accelerare la crescita degli eSport in Francia”.