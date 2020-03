WANDA SPORTS GROUP: RISULTATI ECONOMICI “INFLUENZATI” DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

(di Marco Casalone) – , la società facente parte della conglomerata cinese Dalian Wanda operativa nel settore sportivo, si è detta allarmata per il potenziale impatto negativo sulle sue attività causato dalla diffusione del virus COVID-19.

L’epidemia originatasi in Cina, ormai classificata come “pandemia” dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che ha già contagiato oltre 100mila persone in tutto il mondo, rischia infatti di annullare centinaia di eventi organizzati da WSG (come già avvenuto in Cina, Taiwan e nelle Filippine), visti i divieti di manifestazioni ed assembramenti pubblici attualmente in vigore in molti Paesi.

“Tutte queste circostanze potrebbero influenzare negativamente la partecipazione alle nostre attività, sia per quanto riguarda il settore di Sports Spectator (ossia l’effettiva presenza di pubblico dal vivo) sia per quello di Digital Production and Sports Solutions (ovvero la copertura mediatica dell’evento)” ha osservato WSG nel documento, “Nel primo trimestre 2020 siamo stati costretti a cancellare o posticipare decine di competizioni e, se l’emergenza coronavirus non si arresterà, anche la maggior parte di quelle del secondo trimestre non potranno avere luogo; inoltre, a causa delle restrizioni in atto, le poche che potranno regolarmente svolgersi potrebbero subire una drastica diminuzione di partecipanti e spettatori, condizionando ancora più negativamente i nostri risultati economici”.

Il protrarsi dell’emergenza potrebbe anche costringere Wanda Sports Group a dover rivedere al ribasso diversi accordi coi partner commerciali: “Siamo costantemente impegnati in trattative con i nostri sponsors, broadcasters e media partners e la nostra potenza contrattuale rischia di essere fortemente indebolita da questa situazione, forzandoci ad accettare condizioni economiche per noi decisamente meno favorevoli rispetto a quelle attuali che potrebbero influire sui nostri ricavi anche a medio e lungo termine”.

In conclusione, secondo WSG “più durerà l’epidemia, maggiori saranno gli effetti negativi sul nostro bilancio”, uno scenario decisamente preoccupante anche se comune alla maggior parte delle società e delle aziende di tutto il mondo (al di là del settore merceologico).