Emergenza Coronavirus: al via l’app “ComprodaCasa”. Al suo interno 45 categorie merceologiche incluso lo sport

Il “delivery” (consegna a domicilio di beni e servizi) è entrato, da diverso tempo, nelle vita quotidiana di ciascuno di noi. Ma ai “tempi” dell’emergenza da Coronavirus diventa una attività ancora più strategica: sia per tutelare ulteriormente la propria salute, sia per non perdere contatto con la vita di tutti i giorni, sia ancora per offrire un “servizio” fondamentale alle fasce più deboli che non possono muoversi in questo difficile momento.

Da qui l’idea di Agesoft (società romana del settore IT) di lanciare una app dal nome “ComprodaCasa”, che verrà lanciata nelle prossime ore (sarà disponibile prima sui dispositivi Android e successivamente su iOs).

L‘app è totalmente gratuita per i commercianti che possono consegnare a domicilio i loro prodotti. In totale sono state individuate ben 45 settori merceologici, tra cui anche abbigliamento sportivo e attrezzature per il wellness. L’idea di Agesoft parte dalla volontà di provare ad aiutare le tante piccole aziende che offrono di portare a domicilio i loro prodotti.

“Sentiamo il dovere di provare ad aiutare le tante piccole aziende italiane vicine a noi che in questo momento, per superare l’enorme difficoltà in cui si sono trovate all’improvviso, provano a limitare i danni offrendo di portare a domicilio i loro prodotti. Per loro abbiamo creato questa app e per loro abbiamo deciso che il servizio doveva essere totalmente gratuito, con la speranza che possa rendere più semplice il vendere anche un solo prodotto in più in questi giorni di quarantena. Non prevediamo alcuna pubblicità. E’ una iniziativa totalmente non-profit. Quando tutto sarà finito vogliamo poter tornare nei loro negozi e sapere che le loro famiglie e i loro dipendenti avranno un posto da dove ripartire per ricostruire il nostro paese” ha dichiarato Alessandro Volpi ideatore di questa iniziativa lodevole.

Come funziona per le aziende? Una volta scaricata l’app possono registrare la propria azienda e impostare come, dove e quando sono in grado di portare i loro prodotti nelle nostre case. Con la fotocamera potranno fotografare i loro prodotti e creare una scheda con prezzo e disponibilità. L’app permetterà ai clienti di ordinare quello di cui hanno bisogno e di concordare la consegna. Tutte le transazioni avverranno direttamente tra il fornitore e il cliente senza nessuna commissione, perchè sappiamo che adesso ogni singolo euro è importante.

Come funziona per i clienti “finali”? una volta scaricata l’app si possono registrare e, dopo aver memorizzato con l’app la loro posizione, avranno accesso alle aziende che prevedono di consegnare nel raggio in cui si trovano.Potranno scegliere i prodotti, contattare via chat o via telefono direttamente il fornitore per concordare la consegna.

“E’ molto importante, in questo momento, sostenere la distribuzione locale perchè abbiamo bisogno gli uni degli altri e il domani che sarà dipenderà anche da come agiamo adesso, compreso il rimanere in casa” – ha concluso Volpi.