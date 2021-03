ELEVEN INCREMENTA IL PROPRIO BUSINESS PUNTANDO SULL’INTRATTENIMENTO SPORTIVO

Il gruppo ELEVEN SPORTS è in trattativa per l’acquisizione del Team Whistle, media company di intrattenimento sportivo su scala globale.

Il gruppo Eleven Sports è pronto ad estendere il proprio raggio d’azione grazie a un nuovo accordo per l’acquisizione del Team Whistle, media company di intrattenimento sportivo, che aprirebbe un nuovo scenario di collaborazione su un mercato importante come il Nord America consentendo al gruppo ELEVEN di ampliare la propria offerta con contenuti sportivi di enterteinment sia LIVE sia on-demand.

l Global Team Whistle è leader nella creazione e distribuzione di contenuti premium in ambito sportivo che puntano all’intrattenimento di un vasto pubblico di giovani in tutto il mondo come “Dude Perfect”, “F2 Freestylers” e di format originali come “No Days Off”, “My Hustle” e “Cheat Day” che raggiungono oltre 4 miliardi di visualizzazioni video al mese.

Andrea Radrizzani, patron del Gruppo Eleven, già noto come leader in ambito media legato allo sport nonché Founder della società di investimenti Aser Ventures e Presidente del club di Premier League Leeds United, mira quindi a investire anche in questo ambito strategico con l’obiettivo di arricchire l’offerta contenutistica di ELEVEN e creare maggiore engagement tra tifosi al fine di soddisfare in pieno il claim di Eleven: #ByThefans #ForTheFans.

“L’acquisizione di Whistle rappresenta un traguardo importante per Eleven Sports per raggiungere un audience notevole in America e nel resto del mondo mettendo le basi per una crescita globale del brand Eleven,” ha commentato Andrea Radrizzani, founder del gruppo ELEVEN e di ASER Ventures. Con questo accordo, ELEVEN vuole continuare a crescere a livello internazionale, posizionandosi sempre al servizio dei fans.”

“Al primo incontro con Andrea, che risale a qualche anno fa, abbiamo da subito stretto un legame ed uno scambio reciproco di idee che ha portato ad una completa condivisione su come lo sport e l’intrattenimento possano creare nuove opportunità di engagement”. Così è intervenuto John West, fondatore ed Executive del Team Whistle che ha anche aggiunto “Vogliamo attivare il prima possibile questa partnership per dare il via ad una trasformazione mediatica in tempi record, unendo le forze con ELEVEN attraverso una collaborazione che ci permetterà di creare in maniera condivisa una vera e propria media destination a livello globale”.

Anche Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di ELEVEN ITALIA, si è dimostrato entusiasta di questa nuova acquisizione: “Siamo lieti della possibilità di accogliere il Team Whistle nella famiglia ELEVEN. Questa nuova partnership rafforzerà ulteriormente le possibilità mediatiche del Gruppo e non vediamo l’ora di esplorare nuove sinergie anche per il mercato italiano. Contiamo di usufruire di nuovi contenuti di grande appeal per offrire anche ai nostri fan e ai nostri partner italiani entusiasmanti possibilità di fruizione originali e innovative”.

L’ acquisizione del Team Whistle permetterà un interscambio mediatico che vedrà protagonisti oltre 150 partner commerciali di ELEVEN e coinvolgerà 20 milioni di utenti che seguono già 30.000 ore di sport LIVE ogni anno su ELEVEN. Verranno messi infatti a disposizione una serie di format e contenuti top dal Team Whistle, con 1.700 canali e 660 milioni di followers provenienti dai canali social.

Il gruppo ELEVEN ha, inoltre, da poco aperto a nuovi mercati in Europa e Asia e con il Team Whistle ora avrà anche l’opportunità di uno sviluppo mediatico in Nord America, proseguendo la mission condivisa del Gruppo ELEVEN ossia quella di offrire un servizio premium ai fan di tutto il mondo. Dalla copertura LIVE dei più grandi eventi sportivi internazionali, all’offerta local come la Serie C per il mercato Italiano che ha sempre puntato a dare visibilità agli sport che non trovano visibilità nei media tradizionali.

Aser Ventures, società di investimento globale che controlla il Gruppo ELEVEN ha identificato nel Team Whistle una grande opportunità di collaborazione su scala internazionale già tre anni fa, investendo in alcune quote su Whistle già nel giugno 2018 ed inquadrando il Founder di Aser Andrea Radrizzani nel CDA di Whistle.

ELEVEN SPORTS e Team Whistle includono attualmente Sapphire Sport, Go4itCapital, Carsten Thoma, NBC/Sky Sports, Discovery, ITV, Liberty Global, Snap, Emil Capital Partners, Corrum Capital, TEGNA, WndrCo di Jeffrey Katzenberg, Derek Jeter, Peyton Manning, Ron Howard, Brian Grazer ed Elizabeth Murdoch.