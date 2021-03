EXTREME E FIRMA UN ACCORDO CON TENCENT

(di Lorenzo Di Nubila) – “Extreme E” ha ufficializzato un accordo con il colosso Tencent per la trasmissione in streaming nel corso della stagione 2021.

Tutti e cinque gli “X Prix” saranno disponibili in Cina sulla piattaforma digitale di Tencent QQ.com, nonchè su Tencent Sports, Tencent News e Tencent Video.

Inoltre, saranno disponibili gli highlights della gara, oltre ai documentari sul dietro le quinte come ad esempio How to Build a Race Car, The Electric Dream e Climate Changers, i quali saranno mandati in onda sia in cinese che in inglese. La stagione inaugurale di Extreme E inizia tra il 3 e il 4 aprile in Arabia Saudita, precisamente ad Al Ula.