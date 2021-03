LA SPARKS ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON MOLSON COORS

(di Lorenzo Di Nubila) – I Los Angeles Sparks hanno annunciato un accordo di partnership con la Molson Coors Beverage Company, multinazionale statunitense operante nel settore delle bevande alcoliche creata nel 2005.

Molson Coors diventerà la bevanda esclusiva dei Los Angeles Sparks ed è il primo partner di birra in assoluto della squadra tre volte campione WNBA. L’accordo rappresenta il primo affare globale di bevande del suo genere della WNBA.

Tale partnership consentirà a Molson Coors di mettere in risalto la propria gamma di prodotti che include oltre 100 bevande alcoliche e analcoliche attraverso la segnaletica durante le partite degli Sparks e i social media, ad esempio. Inoltre, il club di Los Angeles collaborerà con Molson Coors sui contenuti originali e sulla narrazione, mettendo in luce i momenti chiave che omaggeranno la stagione del venticinquesimo anniversario del club.

Molson Coors collaborerà con gli Sparks alle campagne di sensibilizzazione del marchio con quasi l’intero portfolio di marchi, tra cui Vizzy Hard Seltzer, Blue Moon LightSky e Coors Light, nonchè bevande analcoliche come Huzzah Probiotic Seltzer, ZenWTR e ZOA Energy Drink.

Come parte dell’accordo, Molson Coors porterà questa partnership sia in campo che nella vendita al dettaglio per poter coinvolgere i fan del club in tutta Los Angeles e nel Sud della California. Le iniziative includeranno esposizioni nei negozi di alimentari locali e altre iniziative di marketing rivolte ai clienti.