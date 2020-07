Calcio femminile: Elena Linari vola alla “corte” del Bordeaux (D1 feminin francese)

Elena Linari è una nuova giocatrice del Bordeaux, squadra del massimo campionato francese (D1 Feminin), che, l’anno scorso, ha chiuso la stagione al 3° posto in classifica alle spalle di due colossi a livello internazionale come Lione e PSG.

Dopo due anni all’ Atletico Madrid, con cui ha disputato 43 gare totali tra Liga, Coppa della Regina e Champions League, vincendo anche uno scudetto, la calciatrice azzurra ha accettato la proposta della squadra francese, intenzionata ad allestire una “rosa” di alto livello per cercare di accorciare il divario con le rivali e lottare per entrare in Champions League.