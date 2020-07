WithU sulle maglie del Monza neo promosso in Serie B. Il club biancorosso lancia il canale ufficiale su TikTok

Presentanti, nelle ultime ore, nuova divisa e sponsor del Monza calcio nella sala regionale dell’Autodromo di Monza (è tra i partner del club). Le divise sono state ideate e prodotte dalla Lotto Sport Italia. Il main sponsor di maglia è invece l’azienda italiana WithU (fa parte di Energy Group ed è specializzata in una offerta modulare per privati e aziende). Al debutto il canale ufficiale TikTok, che servirà per intercettare i più giovani.

Adriano Galliani (A.D. del club biancorosso) ha dichiarato: “Il primo anno al fianco di due brand prestigiosi come Lotto e Autodromo non ha tradito le attese. Affronteremo il ritorno in Serie B con una divisa bellissima che speriamo possa essere entrare nella storia come la divisa della promozione in Serie A. Ci tengo a dare il benvenuto a WithU (operatore indipendente tra le aziende leader nella fornitura di gas, luce, mobile e Internet, nda), un brand con il quale condividiamo l’italianità, l’ambizione e la passione per lo sport…Con TikTok restiamo al passo con i tempi. Cercheremo di offrire sempre più contenuti ai nostri tifosi di tutte le età provando a coinvolgerli anche in maniera alternativa e innovativa”.