Di Cintio eletto al comune di Bergamo. Entra a Palazzo Frizzoni da “civico” dopo il boom della lista

Nella giornata di ieri si è avuta la ufficializzazione dell’elezione a consigliere comunale (nella lista civica Pezzotta Sindaco) di Cesare Di Cintio (nella foto in primo piano). L’avvocato bergamasco (co-fondatore dello studio DCF Legal) entrerà a Palazzo Frizzoni (storica sede della municipalità di Bergamo) nel gruppo dell’opposizione di centro-destra. La suddetta lista “civica” ha centrato un non prevedibile 13,5%, portando a casa così ben 4 consiglieri (alla pari di Fratelli d’Italia-Bergamo) e superando sia Lega (due consiglieri), sia Forza Italia (un solo consigliere). Di fatto si posiziona come lista-guida nell’area del CDX di Bergamo. Un civismo che ha premiato non solo Di Cintio, ma anche la parte alta della lista che ha centrato l’obiettivo primario (non scontato) dell’elezione in consiglio.

Fino a pochi mesi fa Di Cintio è stato anche Commissario Straordinario, assieme all’avvocato siciliano Mauro Sferrazza (oggi a Palazzo Chigi come esperto in tematiche giuslavoristiche) e al giornalista consulente Marcel Vulpis (attualmente consigliere di LCP e direttore dell’agenzia Sporteconomy), della Lega del Ciclismo Professionistico. Il legale bergamasco è considerato attualmente in Italia uno dei massimi esperti di diritto sportivo e sono diversi i player sportivi (per anni è stato consigliere legale del presidente Mario Macalli in Lega Pro) o anche i calciatori, che, negli ultimi anni, si sono affidati al suo studio legale ubicato proprio nel centro di Bergamo.

“Centrale per la mia elezione al comune di Bergamo il supporto territoriale dei tanti dirigenti sportivi presenti sul territorio, così come di altri mondi (con particolare attenzione al ciclismo, al basket, all’atletica e alla bocce). Il mio impegno futuro è creare le condizioni, anche dall’opposizione, per una Bergamo sempre più sportiva e attenta alla pratica di base. È chiaro che c’è tanto lavoro da fare a partire dal ciclismo, sia a livello dilettantistico, sia a livello “pro”, ha dichiarato post elezione l’avv Cesare Di Cintio.